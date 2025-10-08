Количество политзаключенных в Азербайджане приблизилось к 400

В обновленный список политзаключенных Азербайджана, составленный правозащитниками, включены 392 человекв. За последние четыре месяца список политических узников пополнили 17 человек. Новой тенденцией авторы списка назвали активное преследование женщин по политическим мотивам.

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. 12 февраля 2025 года союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 357 имен, а 10 июня в обновленном списке было уже 375 человек. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал 7 октября новый национальный список политзаключенных, включив в него 392 фамилии. Список составлен сокоординаторами союза, директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

Число политзаключенных в списке увеличилось на 17 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Гасанов. В частности, в категории "журналисты и блогеры" появились два человека: журналист-фрилансер Анар Абдулла и руководитель "YouTube-канала Kanal21.az" Ильхам Насибов.

"Анара Абдуллу привлекли по делу правозащитника Анара Мамедли, а Ильхама Насибова обвинили в "вымогательстве", однако есть все основания полагать, что истинной причиной ареста стало освещение им социальных проблем населения, коррупции среди местных чиновников, а накануне задержания - протестной акции жителей села Араб Гобустанского района, связанной с проблемой нехватки воды", - сказал Гасанов.

В группе "правозащитники" новым политзаключенным стал глава Центра расследования пыток Фикрет Джафарли, который был арестован после критики методов деятельности коллегии адвокатов. Кроме того, продолжил Гасанов, еще шесть человек пополнили список в категории "арестованные по Имишлинскому делу".

"У нас в списке были 13 арестованных по Имишлинскому делу. В ходе судебного процесса по этому резонансному ДТП мы изучили дела еще шести арестованных", - пояснил Гасанов.

Восемь новых политзаключенных появились в самой большой категории политзаключенных, "верующие".

"Новшеством" в этом деле стали аресты шести женщин-верующих. Их арестовали по обвинениям в хулиганстве и нарушении общественного порядка только за то, что в траурный день Ашура они раздавали угощения - эхсан, это было интерпретировано как несанкционированная протестная акция. Ранее никогда в отношении женщин-верующих уголовных дел не заводилось. Вообще, в Азербайджане в прошлом по политическим мотивам женщин очень редко арестовывали, но сейчас, помимо шести верующих, в заключении еще находятся девять девушек-журналисток. Итого женщин политзаключенных - 15", - сказал Гасанов.

Все 392 политзаключенных разделены в списке на 12 групп, в том числе "журналисты и блогеры" - 31 человек, "правозащитники" - семь, "члены оппозиционных партий и представители гражданского общества" - 39, "активисты национальных меньшинств" - пять, "антивоенные активисты" - двое, арестованные по событиям в Союдлу" - двое, "политэмигранты, депортированные из Германии" - пять, "верующие" - 249, "осужденные по Тертерскому делу" - восемь, "осужденные по Гянджинскому делу" - 13, "пожизненно заключенные" - 12, "арестованные по Имишлинскому делу" - 19.

Власти настаивают, что все фигуранты списка были привлечены к уголовной ответственности ответственности законно. "В большинстве случаев это те силы, которые участвовали в международных проектах, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Азербайджана, и должны были действовать в легитимно. Деятельность вне этого – это уже события контрабанды, уклонение от налогов", – заявил ранее глава комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж агентству Turan.