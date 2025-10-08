×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:26, 8 октября 2025

Количество политзаключенных в Азербайджане приблизилось к 400

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В обновленный список политзаключенных Азербайджана, составленный правозащитниками, включены 392 человекв. За последние четыре месяца список политических узников пополнили 17 человек. Новой тенденцией авторы списка назвали активное преследование женщин по политическим мотивам. 

Как писал "Кавказский узел", в 2024 году число политзаключенных в Азербайджане впервые с начала 2000-х годов превысило 300. 12 февраля 2025 года союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал новый список политзаключенных, включив в него 357 имен, а 10 июня в обновленном списке было уже 375 человек. Наибольший прирост заключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" обнародовал 7 октября новый национальный список политзаключенных, включив в него 392 фамилии. Список составлен сокоординаторами союза, директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

Число политзаключенных в списке увеличилось на 17 человек, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Гасанов. В частности, в категории "журналисты и блогеры" появились два человека: журналист-фрилансер Анар Абдулла и руководитель "YouTube-канала Kanal21.az" Ильхам Насибов.

"Анара Абдуллу привлекли по делу правозащитника Анара Мамедли, а Ильхама Насибова обвинили в "вымогательстве", однако есть все основания полагать, что истинной причиной ареста стало освещение им социальных проблем населения, коррупции среди местных чиновников, а накануне задержания - протестной акции жителей села Араб Гобустанского района, связанной с проблемой нехватки воды", - сказал Гасанов.

В группе "правозащитники" новым политзаключенным стал глава Центра расследования пыток Фикрет Джафарли, который был арестован после критики методов деятельности коллегии адвокатов. Кроме того, продолжил Гасанов, еще шесть человек пополнили список в категории "арестованные по Имишлинскому делу".

"У нас в списке были 13 арестованных по Имишлинскому делу. В ходе судебного процесса по этому резонансному ДТП мы изучили дела еще шести арестованных", - пояснил Гасанов.

Восемь новых политзаключенных появились в самой большой категории политзаключенных, "верующие". 

"Новшеством" в этом деле стали аресты шести женщин-верующих. Их арестовали по обвинениям в хулиганстве и нарушении общественного порядка только за то, что в траурный день Ашура они раздавали угощения - эхсан, это было интерпретировано как несанкционированная протестная акция. Ранее никогда в отношении женщин-верующих уголовных дел не заводилось. Вообще, в Азербайджане в прошлом по политическим мотивам женщин очень редко арестовывали, но сейчас, помимо шести верующих, в заключении еще находятся девять девушек-журналисток. Итого женщин политзаключенных - 15", - сказал Гасанов.

Все 392 политзаключенных разделены в списке на 12 групп, в том числе "журналисты и блогеры" - 31 человек, "правозащитники" - семь, "члены оппозиционных партий и представители гражданского общества" - 39, "активисты национальных меньшинств" - пять, "антивоенные активисты" - двое, арестованные по событиям в Союдлу" - двое, "политэмигранты, депортированные из Германии" - пять, "верующие" - 249, "осужденные по Тертерскому делу" - восемь, "осужденные по Гянджинскому делу" - 13, "пожизненно заключенные"  - 12, "арестованные по Имишлинскому делу" - 19.

Власти настаивают, что все фигуранты списка были привлечены к уголовной ответственности ответственности законно. "В большинстве случаев это те силы, которые участвовали в международных проектах, подлежащих регистрации в соответствии с законодательством Азербайджана, и должны были действовать в легитимно. Деятельность вне этого – это уже события контрабанды, уклонение от налогов", – заявил ранее глава комитета по правам человека парламента Азербайджана Захид Орудж агентству Turan.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:34, 7 октября 2025
Восстановлено сообщение между селами в Дагестане после схода селя
21:32, 7 октября 2025
Открывший стрельбу на АЗС в Ингушетии задержан в Москве
20:05, 7 октября 2025
Прокуратура Грузии предъявила обвинения участникам акции в Тбилиси
18:33, 7 октября 2025
Двое военных из Северной Осетии убиты на Украине
17:32, 7 октября 2025
Жители Кубани оштрафованы за дискредитацию российской армии
16:57, 7 октября 2025
Двое бойцов из Дагестана убиты на Украине
Все события дня
Новости
23:30, 7 октября 2025
ЕСПЧ признал нарушение прав Ялчина Иманова
Ильхам Алиев (справа) и Владимир Путин. Фото: https://haqqin.az/news/362234
14:04, 7 октября 2025
Алиев поздравил Путина на фоне кризиса в отношениях Москвы и Баку
Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/
13:05, 7 октября 2025
Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца
06:40, 7 октября 2025
Блогер осужден в Азербайджане за призывы к свержению власти
Баку. Фото: pixabay.com
00:47, 7 октября 2025
Азербайджан возобновил сотрудничество с комитетом Совета Европы против пыток
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Торжественное открытие первого в России мемориала памяти убитой журналистки "Новой газеты" Анны Политковской. Москва, 7 октября 2014 г. Фото Юлии Буславской для "Кавказского узла" Убийство Анны Политковской

Ибрагим Сулейманов. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Бизнес-интересы Ибрагима Сулейманова: самолеты и IT

Последние записи в блогах
Фото
18:43, 3 сентября 2025
Ветер с Апшерона
5
ШОС - покойник
Фото
18:23, 1 сентября 2025
Ветер с Апшерона
12
Спасибо, ШОС, что не принял
Фото
14:27, 30 августа 2025
Ветер с Апшерона
16
Неизменность - порок или достоинство?
Все блоги
Аналитика
12:49, 1 октября 2025
5 человек погибли и 4 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в III квартале 2025 года
12:20, 1 октября 2025
В сентябре 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе жертв не зафиксировано
Темы дня
Следственный изолятор. Фото Елены Синеок, "Юга.ру".
07 октября 2025, 19:37
Инженер волгоградского НИИ получил срок за госизмену

Арсен Гукасян. Фото: https://armeniatoday.am/law-ru/969539/
07 октября 2025, 16:00
Заключен под стражу участник протестной акции в Ереване

Эльхан Мирзоев. Фото: https://www.meydan.tv/ru/article/kak-zhivetsya-brodyachim-sobakam-v-azerbajdzhane/
07 октября 2025, 13:05
Азербайджанский зоозащитник Мирзоев арестован на два месяца

Ибрагим Сулейманов в зале суда. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы https://t.me/moscowcourts/7580
07 октября 2025, 09:16
Защита обжаловала арест предпринимателя Сулейманова

Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Ленинаул: как чеченцев возмутила дагестанская мечеть #shorts #Дагестан #Чечня #Кавказ #Аух
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Свиную голову подкинули к мечети в Адыгее #Shorts #провокация #мечеть #Россия
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Дагестан: сельчане требуют ремонта школы #shorts #Дагестан #Кавказ #школа #Меликов
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Владикавказ: родители потребовали сохранить детсад в центре города #shorts
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Правдолюбы из Чечни: за что преследуют сына критика Кадырова #shorts #Чечня #Кавказ
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Сельчане Дагестана к Путину: хватит «разбазаривать» землю #shorts #Дагестан #требование # Путин
Показать больше