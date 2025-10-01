×

Кавказский узел

15:12, 1 октября 2025

Анар Мамедли заявил о фальсификации доказательств по его делу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

По словам Мамедли, материалы по делу о контрабанде и легализации доходов были искажены, а финансовые документы оценены без проведения экспертизы.

Как писал "Кавказский узел",  находящийся под арестом руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли лишен доступа к эффективной медицинской помощи, хотя затрудняется ходить из-за болезни коленного сустава. 

19 мая стало известно, что Мамедли предъявлены новые обвинения. Он был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее его дело было выделено в отдельное производство. По делу Мамедли обвинен также журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев). Он был передан под надзор полиции, но 4 августа суд по ходатайству прокурора ужесточил меру пресечения и отправил журналиста под арест.

Вчера, 30 сентября, в ходе судебного процесса по делу Мамедли в Бакинском суде по тяжким преступлениям правозащитник отверг обвинение и потребовал от прокурора объяснений представленным против него доказательств. Мамедли указал, что выдвинутые против него обвинения в контрабанде, легализации доходов, полученных преступным путем, незаконном предпринимательстве, уклонении от уплаты налогов лишены правовых оснований. На его взгляд, следствие совершило многочисленные нарушения в процессе сбора доказательств, сообщила, одна из родственниц правозащитника корреспонденту «Кавказского узла».

Мамедли обратил внимание на то, что несмотря на то, что он не работал в период пандемии COVID-19, следствие указало на проекты, якобы реализованные им. Мамедли указал, что обвинения ему в контрабанде основываются на том, что в 2019-2024 гг. он совершил 19 зарубежных визитов, в ходе которых он проходил таможенную проверку и принуждался представлению письменных деклараций. Мамедли просил суд запросить эти декларации из государственного таможенного комитета.

Правозащитник также заявил, что во время задержания и следствия его компьютеры и телефоны были просмотрены без его личного участия и без участия его адвокатов. По словам Мамедли, его личные и профессиональные материалы были искажены, а финансовые документы оценены без проведения экспертизы.

«Анар указал, что следствие присвоив полномочия по проведению аудита и налоговой проверки неправомерно вело процесс расследования и пришло к выводу о «незаконных финансовых операциях», - сообщила родственница Мамедли.

Он особо остановился также на обвинении в «легализации доходов, полученных незаконным способом». Таковыми были квалифицированы личный автомобиль и средства на банковском счету Мамедли. Однако, как отметил правозащитник, машину он приобрел за счет средств, выплаченных ему правительством в счет компенсации назначенной ЕСПЧ. Средства на банковском счету имели такое же происхождение, добавил Мамедли.

Мамедли в 2013 году был арестован и осужден по обвинениям, политическая мотивированность которых была подтверждена решением ЕСПЧ в 2018 году.

Мамедли также указал на необоснованность утверждений об использовании им незарегистрированных грантов. Согласно Мамедли, так следствие квалифицировало файлы с документами, касающимися 2009-2015 годы, в то время как по тогдашнему законодательству гранты не подлежали регистрации.

Мамедли заявил, что истинной причиной его ареста является организация им мониторинга выборов и фиксация наблюдателями фальсификаций в ходе голосования и подсчета голосов и попросил суд прекратить уголовное преследование.

Адвокат  Эльчин Садыгов также указал не отсутствие достоверных доказательств против правозащитника. «Анара Мамедли задержали первоначально по обвинению в контрабанде. Однако никаких доказательств этого не представили. Он не было пойман с поличным на границе. Кроме того, каждый раз пересекая границу он подвергался таможенному досмотру и представлял декларации. Кроме того, в деле утверждается, что он получил доходы преступным путем, однако не поясняется конкретно о каком преступлении идет речь», - сказал адвокат.

20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции. Преследованиям подверглись и журналисты других СМИ, в том числе Meydan TV, Toplum TV и Kanal-13. Об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

