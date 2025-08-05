Журналист Анар Абдулла взят под стражу по уголовному делу о контрабанде

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Суд в Баку изменил меру пресечения для активиста и журналиста-фрилансера Анара Абдуллы, отправив его под арест по делу о контрабанде. Сам Абдулла назвал решение суда политическим заказом.

Как писал "Кавказский узел", 29 мая судья не удовлетворил ходатайства защиты о прекращении дела правозащитника Анара Мамедли и журналиста Анара Абдуллы, обвиняемых по нескольким уголовным статьям. Суд также отказался освободить Мамедли из-под стражи. 11 июля Анар Абдулла был задержан в Баку и арестован на 30 суток по административному делу о неподчинении полиции и мелком хулиганстве. Соратники Абдуллы предположили, что его арестовали с целью принуждения к самооговору по уголовному делу.

Глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля 2024 года и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. 8 апреля журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) был вызван в полицию Баку, где ему предъявили обвинения по делу Анара Мамедли. Тогда Абдулла был передан под надзор полиции.

На судебном процессе по делу Анара Мамедли и Анара Абдуллы в Бакинском суде по тяжким преступлениям 4 августа прокурор предложил заключить последнего под стражу, утверждая, что он «не соблюдает» режим «надзора полиции», - в частности, «своевременно не отмечается в Наримановском районном управлении полиции Баку», сообщили корреспонденту «Кавказского узла» близкие активиста.

Защита Абдуллы, в свою очередь, указала, что каких-либо предупреждений активисту от органов полиции не поступало. Кроме того, Абдулла зарегистрирован по месту жительства в другом районе Баку, Бинагадинском. Сам Абдулла назвал предложение прокурора «политическим заказом».

Суд удовлетворил ходатайство прокурора и отправил журналиста под арест. Далее на процессе был оглашен обвинительный акт, оба подсудимых не признали себя виновными, добавил источник.

«Не признаю себя виновным, обвинения вымышлены. Вообще не понятно, на каком языке этот обвинительный акт написан, его содержание не понятно», - в частности сказал Мамедли, слова которого корреспонденту «Кавказского узла» передал его адвокат Эльчин Садыгов. По его словам, адвокаты обоих обвиняемых также указали на «непонятность» обвинительного акта, в котором некоторые предложения занимают по 3-4 страницы.

Следующее судебное заседание по этому делу назначено на 22 сентября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник Бакинского суда по тяжким преступлениям. Представители стороны обвинения оказались недоступными для комментариев.

"Кавказский узел" писал, что в 2012 году Абдулла вступил в гражданское движение Nida, которое, в частности, проводило протестные акции против небоевых потерь в армии. К административной ответственности впервые он был привлечен в мае 2016 года, когда получил 10 суток ареста. В 2018 году Абдулла перешел в Центр мониторинга выборов и обучения демократии, одновременно он начал сотрудничать с новостным сайтом gozetci.az и другими изданиями.

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