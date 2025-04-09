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00:49, 9 апреля 2025

Журналист Анар Абдулла стал обвиняемым по делу правозащитника Мамедли

Анар Абдулла. Фото со страницы журналиста в Facebook

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджанский журналист-фрилансер Анар Абдулла привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого  по делу правозащитника Анара Мамедли. В качестве меры пресечения ему назначен надзор полиции. Абдулла отвергает обвинения в экономических преступлениях. 

Как писал "Кавказский узел", глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анар Мамедли – один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", которую учредили в феврале 2024 года пять НПО Азербайджана. Он был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников издания Abzas Media. Позднее дело Мамедли было выделено в отдельное производство. Его арест продлен до 26 мая, суд отказался освободить Мамедли, несмотря на доводы адвоката о проблемах со здоровьем правозащитника.

Состояние здоровья Анара Мамедли ухудшается в СИЗО, а просьбы о медобследовании остались без ответа, заявил в октябре 2024 года его адвокат. Он отметил, что защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. Аппарат омбудсмена Азербайджана отчитался, что Мамедли провели обследование в СИЗО, однако защита настаивала на обследовании в частной клинике.

Журналист-фрилансер Анар Абдулла (Абдуллаев) 8 апреля был вызван в Главное управление полиции Баку, где ему предъявили обвинения по делу главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

Абдулла обвинен по статьям о незаконном предпринимательстве,  легализации незаконно добытого имущества, контрабанде  и уклонении от налогов в составе организованной группы, а также подделке документов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» адвокат журналиста Гюнай Исмайлова.

По ее словам, журналист передан под надзор полиции, что обязывает его регулярно посещать органы полиции и отмечаться там.

Сам Абдулла сказал корреспонденту «Кавказского узла», что не признает себя виновным ни по одной из вмененных ему уголовных статей.

Получить комментарии в  МВД «Кавказскому узлу» не удалось, представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

Анар Абдулла и ранее подвергался преследованиям: так, в октябре 2021 года его задержали по обвинению в мелком хулиганстве и неподчинении полицейским, после чего суд арестовал его на 15 суток. В июле 2020 года Анар Абдулла оказался в числе трех журналистов, задержанных во время акции в поддержку армии, которая обернулась стычками активистов с полицией, а в сентябре 2020 года он был задержан из-за конфликта с жителем Баку во время репортажа об одиночном пикете. Полиция тогда оштрафовала журналиста за мелкое хулиганство. Абдулла утверждал, что на него напал провокатор, и связал административное преследование со своей гражданской позицией.

В 2012 году Абдулла вступил в гражданское движение Nida, которое, в частности, проводило протестные акции против небоевых потерь в армии. К административной ответственности впервые он был привлечен в мае 2016 года, когда получил 10 суток ареста. В 2018 году Абдулла перешел в Центр мониторинга выборов и обучения демократии и одновременно стал сотрудничать с новостным сайтом gozetci.az и другими изданиями.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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