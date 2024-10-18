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06:09, 18 октября 2024

Аппарат омбудсмена Азербайджана отреагировал на просьбы о медобследовании для Анара Мамедли после международной огласки

Анар Мамедли. Фото: https://avtosfer.az/ru/aktualnye-novosti/zaderzhan-anar-mamedli-240143

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Генеральный докладчик ПАСЕ по политзаключенным Сунна Эварсдоуттир выразила тревогу за состояние здоровья арестованного в Азербайджане правозащитника Анара Мамедли и призвала обеспечить ему доступ к медицинской помощи. После этого аппарат омбудсмена Азербайджана сообщил, что Мамедли проводят обследование в СИЗО, но защита настаивает на обследовании в частной клинике. 

Как писал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 22 августа арест Мамедли продлили на три месяца. Состояние здоровья Мамедли ухудшается в СИЗО, но помощи он не получает, просьбы о медобследовании остались без ответа, сообщил 16 октября его адвокат. 

Адвокат Джавад Джавадов 17 октября публично заявил об отсутствии реакции госорганов на ходатайства защитников Мамедли с просьбой оказать ему медицинскую помощь. По словам Джавадова, защита долго пыталась обеспечить Мамедли обследование, но решила предать проблему огласке, когда все обращения были проигнорированы чиновниками. 

«Еще в понедельник прошлой недели, когда мы с адвокатом Эльчином Садыговым  встретились с Анаром Мамедли в бакинском СИЗО, он сообщил нам, что многочисленные проблемы со здоровьем начинают серьезно беспокоить его и он нуждается в тщательном медобследовании. Мы решили обратиться с этим вопросом в соответствующие инстанции, пока не предавая вопрос огласке. В тот же день я направил обращения в Главное медицинское управление Министерства юстиции, Пенитенциарную службу, МВД, уполномоченному по правам человека, сопроводив его с собственноручно написанным заявлением Анара Мамедли. Вчера (16 октября) Эльчин Садыгов встретился с Анаром и выяснилось, что никакой реакции на наше обращение в госорганы не поступило и Анаром никто не поинтересовался», - написал Джавадов на своей странице в соцсети.

Он призвал «соответствующие учреждения не быть равнодушными к вопросу здоровья человека». 17 октября обеспокоенность состоянием здоровья Мамедли выразила генеральный докладчик ПАСЕ по политзаключенным Сунна Эварсдоуттир.  

«Я обеспокоена сообщениями об ухудшении здоровья Анара Мамедли и отсутствии адекватного лечения для него. Как генеральный докладчик ПАСЕ по политическим заключенным, я призываю власти Азербайджана немедленно обеспечить ему доступ к надлежащей медицинской помощи и пересмотреть дело против него», - написала она в социальной сети X.

Вечером 17 октября, ближе к окончанию рабочего дня, аппарат уполномоченного по правам человека в ответ на запрос журналистов сообщил, что аппарат омбудсмена обеспечил Анару Мамедли встречу с врачом в СИЗО. 

«Его обращения об условиях содержания были выслушаны и немедленно доведены до внимания руководства учреждения. Вместе с тем была исследована  опубликованная в СМИ информация о состоянии здоровья Анара Мамедли и 17 октября он был принят главным врачом Медико-санитарного отделения бакинского СИЗО. Анару Мамедли были проведены  необходимые медицинские обследования и взяты анализы», - говорится в сообщении аппарата омбудсмена. 

Представители ведомства утверждают, что подняли вопрос о возможности медобследования Мамедли в частной клинике по его выбору, о чем адвокат Джавадов и просил в своем обращении. О реакции Главного медицинского управления Минюста, которое уполномочено решать этот вопрос, не сообщается. “Вопрос обеспечения прав Анара Мамедли находится в центре внимания омбудсмена. В рамках наших полномочий предпринимаются шаги по защите его прав", - добавили в аппарате. 

17 октября с Мамедли в СИЗО встречалась его сестра и активист сообщил, что у него были взяты два анализа, крови и мочи, рассказал адвокат Эльчин Садыгов корреспонденту «Кавказского узла». Он выразил надежду, что Мамедли действительно обеспечат обследование в частной клинике по его выбору.

«Еще десять дней назад мы обращались с просьбой предоставить возможность Анару Мамедли пройти медобследование в частной клинике за его личный счет. Его состояние вызывает тревогу, он сильно похудел. Помимо имевшихся болезней у него возникли опухлости с внешней стороны горла, что может быть симптомами проблем с щитовидной  железой, но точный диагноз должны установить медики», - сказал адвокат.

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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