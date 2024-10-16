Анар Мамедли пожаловался на отсутствие медпомощи в бакинском изоляторе

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Состояние здоровья правозащитника Анара Мамедли ухудшается в бакинском СИЗО, однако ему не оказывают эффективной медицинской помощи, а просьбы о проведении медобследования остались без ответа, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли был задержан в Баку 29 апреля и арестован по обвинению в контрабанде в рамках дела сотрудников Abzas Media. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли выделено в отдельное производство. 22 августа арест Мамедли был продлен на три месяца.

Проблемы со здоровьем у Анара Мамедли с каждым днем усугубляются, сказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльчин Садыгов, посетивший подзащитного 15 октября в Бакинском СИЗО-1.

"Анар Мамедли страдает от сильных болей в спине, головокружений. У него сильные боли также в горле, что может быть симптомами проблем с щитовидной железой. Его состояние с каждым днем ухудшается. На наши многочисленные обращения о проведении Анару Мамедли медицинского обследования, взятия образцов на анализы, общую проверку врачами организма ответов нет", - рассказал адвокат.

Он отметил, что в ближайшие дни защита подаст новое ходатайство об изменении меры пресечения и переводе Мамедли под домашний арест. "Мы будем добиваться освобождения Анара Мамедли из-под стражи, как по гуманитарным соображениям – из-за проблем у него со здоровьем - так и по правовым основаниям. Ибо для содержания его под арестом нет ни материальных, ни процессуальных основ. Никаких весомых доказательств о причастности его к каким-либо действиям, связанным с контрабандой, нет", - сказал Эльчин Садыгов.

Мамедли и его багаж досматривали каждый раз, когда он вылетал из Баку или возвращался, и никогда претензий к нему не было, пояснил адвокат. "С другой стороны, нет оснований полагать, что, оставаясь на свободе, он может скрыться. С ноября 2023 года, когда начались новые аресты журналистов и активистов по обвинениям в контрабанде, Мамедли не раз выезжал из страны и каждый раз возвращался. Если бы у него были намерения скрыться, то он, предполагая, что его также могут арестовать, не вернулся бы в страну", - подчеркнул защитник.

Представители следственного органа и пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

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