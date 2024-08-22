Имран Алиев (слева) и Анар Мамедли. Коллаж "Кавказского узла" Фото: https://ru.axar.az/news/socium/856527.html https://cpj.org/ru/2024/04/в-азербайджане-арестован-13-й-журналист/

22 августа 2024, 14:56

Сроки ареста Анара Мамедли и Имрана Алиева продлены на три месяца

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд продлил сроки предварительного заключения главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли и руководителя онлайн-платформы Meclis.info Имрана Алиева на три месяца. Защита намерена обжаловать эти решения.

Как писал "Кавказский узел",29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли, против которого провластные медиа развернули информационную кампанию, выделено в отдельное от дела Abzas Media производство. 16 мая защита Мамедли указала на нарушение Европейской правовой конвенции в его деле.

Группа правозащитников в конце июля призвала исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН по изменению климата во время следующего приезда в Баку посетить в СИЗО арестованного соучредителя "Гражданской инициативы справедливой среды" Анара Мамедли. ООН должна требовать освобождения всех активистов и журналистов, оказавшихся в заключении в преддверии климатической конференции COP29, заявили авторы послания.

 Хатаинский районный суд Баку сегодня рассмотрел представление следствия о продлении предварительного заключения в отношении главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли  еще на  три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

"Следствие мотивировало необходимость продления ареста тем, что еще не получены ответы на запросы в Грузию в соответствии с межгосударственным договором о правовой взаимопомощи о представлении сведений о банковских счетах Анара Мамедли. Защита указала на отсутствие необходимости содержания Анара Мамедли под стражей, поскольку его преследование связано с правозащитной и общественной деятельностью. С другой стороны, если уж следствию необходимо время для расследований, то пусть суд изменит меру пресечения на домашний арест. Однако суд, не удовлетворив наше ходатайство и продлил срок ареста Мамедли до 27 ноября", - сказал адвокат.

По его словам,  защита намерена обжаловать арест в апелляционном суде.

 22 августа  Хатаинский суд продлил арест еще на 3 месяца  - до 27 ноября в отношении еще одного фигуранта этого дела , главы платформы meclis.info Имрана Алиева, сообщили его близкие корреспонденту "Кавказского узла". Они добавили, что на решение суда будет подана апелляция.

Руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Суд отправил Алиева под стражу на два месяца, затем срок его аресты был продлен. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 26 апреля Алиеву было выдвинуто новое обвинение, следствие обвиняет Алиева по статье 206.3.1 (контрабанда, совершенная неоднократно). Это обвинение добавлено к первоначальной статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК Азербайджана. 

 Сотрудник Хатаинского суда подтвердил информацию о продлении срока предварительного заключения в отношении Мамедли и Алиева. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

 

Автор: Фаик Меджид, источник, корреспондент «Кавказского узла»

Примечание:

"Всем арестованным сотрудникам Abzas Media предъявлены новые обвинения", "Европейская федерация журналистов призвала ввести санкции против Баку", "Независимый эксперт ООН выразила обеспокоенность из-за преследования журналистов в Азербайджане".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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