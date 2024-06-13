Срок предварительного заключения Имрана Алиева продлен на два месяца

13 июня 2024, 16:48

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Суд в Баку продлил срок предварительного заключения руководителя сайта Meclis.info Имрана Алиева до 25 августа, решение будет обжаловано, заявил адвокат. Обвинения в отношении Алиева отделены от "дела Abzas Media", уголовное производство против Алиева ведется в одном деле вместе с правозащитником Анаром Мамедли, сообщили близкие журналиста.

Как писал "Кавказский узел", руководителю онлайн-платформы Meclis.info Имрану Алиеву предъявлено обвинение в контрабанде иностранной валюты, как и арестованным сотрудникам интернет-издания Abzas Media. Суд отправил Алиева под стражу на два месяца. Близкие Алиева сообщили, что он отвергает обвинение и был вынужден дать признательные показания под пытками электрошокером. Сам Алиев заявил, что силовики вновь избили его после огласки информации о пытках. 26 апреля Алиеву было выдвинуто новое обвинение, следствие обвиняет Алиева по статье 206.3.1 (контрабанда, совершенная неоднократно). Это обвинение добавлено к первоначальной статье 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц) УК Азербайджана.

Имран Алиев был задержан 18 апреля после публикаций провластной прессы, которая связала его с делами против сотрудников Abzas Media и Toplum.TV. О том, что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Хатаинский районный суд Баку 13 июня удовлетворил представление следственного органа о продлении срока предварительного заключения сайта “Meclis.info” Имрана Алиева еще на два месяца и семь дней – до 25 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Ганга Ибрагимов.

Он сказал, что Алиев не согласен с обвинениями и решением суда и защита намерена подать апелляционную жалобу. От других комментариев адвокат воздержался.

Близкие Алиева сообщили, что обвинения против него выделены в отдельное производство от "дела Abzas Media". Теперь, согласно тем же источникам, следствие в отношении Алиева ведется в одном деле вместе с главой Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анаром Мамедли.

29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли, против которого провластные медиа развернули информационную кампанию, выделено в отдельное от дела Abzas Media производство. 16 мая защита Мамедли указала на нарушение Европейской правовой конвенции в его деле.

По мнению члена правозащитной организации «Линия защиты» Зафара Ахмедова, "отделение дела Имрана Алиева от "дела Abzas Media” вероятно вызвано отсутствием вообще какого-то отношения его к этому изданию.

"Имран Алиев руководил другим проектом – платформой, которая проводила мониторинг деятельности парламента Азербайджана. Этот проект выявлял недостатки в работе парламента, несуразные заявления депутатов. Abzas Media занималось антикоррупционными расследованиями. Почему дело Алиева связали с Анаром Мамедли? Сложно сказать, не располагая материалами следствиями. Вероятно, просто решили, что оба занимаются мониторингами – один работы парламента, другой - выборов, и увидев в этом "связь", решили объединить их дела", - сказал Ахмедов корреспонденту «Кавказского узла».

Сотрудник Хатаинского районного суда подтвердил информацию о продлении срока ареста Алиева. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

26 апреля на совместной пресс-конференции президента Азербайджана Ильхама Алиева и канцлера ФРГ Олафа Шольца в Берлине прозвучал вопрос об аресте Имрана Алиева и нарушении его прав. Отвечая на этот вопрос, Ильхам Алиев заявил "о законности арестов представителей СМИ, которые незаконно получают финансирование из-за рубежа".

"Кавказский узел" писал также, что 22 апреля международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осудил арест Имрана Алиева, призвав власти Азербайджана освободить его и других заключенных журналистов, а также прекратить аресты по обвинениям в незаконном финансировании от международных доноров.

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