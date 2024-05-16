16 мая 2024, 04:09

Защита Анара Мамедли указала на нарушение Европейской правовой конвенции в его деле

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Апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе правозащитника Анара Мамедли под домашний арест. Защита усмотрела в заключении Мамедли под стражу нарушение положений Европейской конвенции о правах человека.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли, против которого провластные медиа развернули информационную кампанию, выделено в отдельное от дела Abzas Media производство. 

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Бакинский апелляционный суд (БАС) 15 мая оставил без удовлетворения жалобу Мамедли на отказа в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Джавад Джавадов.

По словам адвоката, апелляционная инстанция не приняла во внимание аргументы защиты об отсутствии оснований для привлечения Мамедли к уголовной ответственности и заключения его под стражу.

«Следствие не представило достоверных первичных доказательств совершения Анаром Мамедли действий, в которых есть признаки уголовного преступления «контрабанды иностранной валюты». Он не был пойман с поличным при пересечении границы. Он уезжал и приезжал через бакинский аэропорт, проходил проверку и никаких претензий ему не предъявлялось. С другой стороны, нет никакой необходимости содержать его под стражей на период следствия. Арест - крайняя мера пресечения. Ее применяют, если обвиняемый уклонялся от следствия, пытался скрыться. Ничего подобного с Мамедли не было», - сказал адвокат.

Поскольку Мамедли исчерпал механизмы обжалования ареста и смягчения меры пресечения, его защита планирует обращаться в ЕСПЧ. Джавадов отметил, что власти нарушили в деле Мамедли как минимум две статьи Европейской конвенции прав и свобод человека – о праве на свободу и личную неприкосновенность (статья 5) и о пределах использования ограничений в отношении прав (статья 18).

«Анар Мамедли необоснованно лишен свободы. С другой стороны, ограничение его прав выходит за рамки допустимого Европейской конвенцией: его права ограничены не в целях защиты прав других граждан или интересах государственной безопасности, а в связи с его общественной и правозащитной деятельностью. Это подпадает под действие статьи 18 Европейской конвенции, так как имеет политические мотивы», - сказал адвокат Джавадов.

Сотрудник БАС подтвердил корреспонденту “Кавказского узла”, что жалоба Анара Мамедли была отклонена. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Защита призвала обеспечить качественной медпомощью журналиста Азиза Оруджева", "Ухудшилось состояние арестованного азербайджанского активиста Руслана Иззетли", "Журналистка Гасымова оставлена под стражей в Баку". 

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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