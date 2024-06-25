Анар Мамедли. Фото: https://report.az

25 июня 2024, 14:51

Родственники сообщили об ухудшении здоровья Анара Мамедли в СИЗО

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После ареста у правозащитника Анара Мамедли усугубились проблемы со здоровьем, в бакинском СИЗО нет условий для его лечения, сообщили его сестра и адвокат. 

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Баку был задержан руководитель Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли. 30 апреля он был обвинен в контрабанде по предварительному сговору в рамках дела сотрудников Abzas Media и заключен под стражу. 10 мая стало известно, что дело Анара Мамедли, против которого провластные медиа развернули информационную кампанию, выделено в отдельное от дела Abzas Media производство. 16 мая защита Мамедли указала на нарушение Европейской правовой конвенции в его деле.

С ноября 2023 года было арестовано несколько журналистов независимых СМИ. В частности, были арестованы шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media, они обвинены в контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

 У Анара Мамедли ухудшилось состояние здоровья, сообщила корреспонденту "Кавказского узла"  сестра правозащитника Шафа Мамедли после встречи с  братом в Бакинском СИЗО-1.

"Из-за содержания в закрытом учреждении болезни Анара усилились. Анар страдает обструктивным бронхитом. Он получал лечение от этой болезни и ему делали специальную ингаляцию в медицинском учреждении. Теперь он лишен этой возможности. Вдобавок к этому в обстановке нехватки свежего воздуха, в тюремной камере бронхит усиливается. Жара усугубляет состояние Анара, установленный  в камере вентилятор не помогает. В маленьком помещении содержат четырех человек. Анар страдает от одышки, часто происходят у него приступы удушья", - рассказала Ш.Мамедли.

У правозащитника обострились боли и в связи с позвоночной грыжей. "Еще два года назад Анару поставили диагноз грыжи межпозвонкового диска L4-L5  и протрузии межпозвонкового диска L5-S1. Врачи настоятельно рекомендовали ему спать на ортопедическом матрасе, регулярно проходить физиотерапевтические процедуры. Но в СИЗО такого матраса нет, а передать ему такой матрас из дома не позволяют. Сон на несоответствующих спальных принадлежностях вызывает у него сильные боли. О физиотерапевтических процедурах в СИЗО, конечно, и речи не может быть. Анар содержится в неадекватных его здоровью условиях. Он лишен нормальных ежедневных прогулок на свежем воздухе. Выход из ситуации - в освобождении его из-под стражи", - рассказала Мамедли.

Адвокат Мамедли Джавад Джавадов также подтвердил ухудшение состояния здоровья активиста. "Я обращался к руководству СИЗО, чтобы хотя бы Анару Мамедли передали принесенный из дома ортопедический матрас. Мне ответили очень черство. "Что будет, если каждый заключенный будет приносить из дома свои спальные принадлежности?" - заявило руководство. Суд также не удовлетворил наше ходатайство о переводе Анара Мамедли под домашний арест. Все это будет отражено в нашей жалобе в ЕСПЧ. То, что происходит с Анаром Мамедли это фактически форма плохого обращения, что запрещено статьей 3 Европейской конвенции прав человека", - сказал адвокат.

В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» отметили, что условия содержания арестантов в СИЗО соответствуют требованиям законодательства. Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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Примечание:

"Защита призвала обеспечить качественной медпомощью журналиста Азиза Оруджева", "Ухудшилось состояние арестованного азербайджанского активиста Руслана Иззетли", "Журналистка Гасымова оставлена под стражей в Баку".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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