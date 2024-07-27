Правозащитники призвали организаторов COP29 добиваться освобождения азербайджанских политзаключенных

27 июля 2024, 14:13

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Группа правозащитников призвала исполнительного секретаря Рамочной конвенции ООН по изменению климата во время следующего приезда в Баку посетить в СИЗО арестованного соучредителя "Гражданской инициативы справедливой среды" Анара Мамедли. ООН должна требовать освобождения всех активистов и журналистов, оказавшихся в заключении в преддверии климатической конференции COP29, заявили авторы послания.

Как сообщал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. 27 июня азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов, а 1 июля группа правозащитников обратилась к властям Азербайджана с требованием остановить в стране политические преследования.

Международная неправительственная группа Progress & Change Action Lab направила исполнительному секретарю Рамочной конвенции ООН по изменению климата (UNFCCC) Саймону Штилю письмо с призывом обратить внимание на проблемы с правами человека в Азербайджане, который готовится принять конференцию COP29. Они призвали ООН содействовать освобождению правозащитника Анара Мамедли и других политзаключенных.

Послание от имени руководителя Progress & Change Action Lab Флориана Ирмингера, направленное 26 июля, приурочено к 46-му дню рождения Анара Мамедли. «Этот выдающийся защитник прав человека, сторонник свободных и справедливых выборов, лауреат премии имени Вацлава Гавела в области прав человека, присуждаемой ПАСЕ, опять встречает свой день рождения в тюрьме. 29 апреля 2024 года Анар Мамедли был арестован и помещен в заключение. Он уже был ложно осужден и находился в тюрьме с декабря 2013 года по март 2016 года, как это установил Европейский суд по правам человека в 2018 году. На этот раз власти обвиняют Анара Маммадли в «контрабанде в сговоре с группой лиц», это обвинение стало обычным в преследовании независимых НПО, журналистов в Азербайджане», - говорится в письме.

В нем также указывается на то, что Мамедли «страдает от последствий неадекватного медицинского лечения, которое он получает во время содержания под стражей».

«Он страдает от обструктивного бронхита, вызывающего одышку и затрудненное дыхание, его состояние серьезно ухудшается. Это особенно актуально для вас, поскольку Анар Мамедли был соучредителем Азербайджанской инициативы по климатической справедливости. Инициатива была создана в связи с 29-й Конференцией ООН по изменению климата, которая состоится в Баку, и фактически была единственной независимой коалицией гражданского общества в стране, работающей над вопросами окружающей среды и климата в связи с COP29”, - отмечает Ирмингер, обращаясь к Штилю.

Основатели "Гражданской инициативы справедливой среды" оказались под давлением и вынуждены были объявить о приостановлении своей деятельности после того, как Анар Мамедли был арестован.

Автор письма напоминает, что Мамедли - не единственный узник совести в Азербайджане, где насчитывается уже 303 политических заключенных, а «атмосфера постоянных репрессий фактически пресекла любой общественный диалог перед COP29».

«В преддверии COP29 власти, в частности, нацелились на СМИ, освещавшие протесты 2023 года в Союдлу против ущерба окружающей среде, нанесенного добычей золота вблизи деревни. Были задержаны журналисты всех трех СМИ, которые освещали эти протесты: Abzas Media, Toplum TV и Kanal13. 10 июля 2024 года МВД Азербайджана усилило давление на независимых субъектов гражданского общества и СМИ, заявив, что «жесткие меры» будут приняты к участникам потенциальных мирных протестов накануне парламентских выборов 1 сентября 2024 года», - указывается в послании.

В Азербайджане с ноября 2023 года были арестованы журналисты ряда независимых СМИ, в частности, шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника, а также директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Ирмингер обращает внимание, что с 2013 года в Азербайджане были приняты законы, криминализирующие правозащитную деятельность и направленные против критиков правительства, тогда как провластные медиа и НПО полностью контролируются. «Мы глубоко сожалеем, что созданная в Азербайджане так называемая коалиция НПО COP29 носит именно такой характер. Климат репрессий в стране препятствует участию независимых национальных субъектов и сдерживает участие международных», - говорится в письме.

Правозащитник сожалеет, что Штиль не озвучил все эти проблемы во время своего недавнего визита в Баку, но призвал его «использовать любую возможность» для защиты общественного диалога в Азербайджане - в частности, призвать власти страны немедленно и безоговорочно освободить Мамедли и других представителей гражданского общества, арестованных по политическим мотивам. Кроме того, в письме содержится просьба посетить Мамедли в тюрьме во время следующего приезда в Баку.

«Внедрите механизм, обеспечивающий участие национального гражданского общества в COP29, включая незарегистрированные организации», - подчеркивается в заключении послания.

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