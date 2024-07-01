Правозащитники призвали власти Азербайджана прекратить репрессии

01 июля 2024, 12:02

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Группа правозащитников в преддверии проведения в Баку климатической конференции COP29 обратилась к властям Азербайджана с требованием остановить в стране политические репрессии против активистов и журналистов.

Как сообщал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей. 27 июня азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов.

На фоне подготовки властей Азербайджана к проведению в Баку конференции ООН по изменению климата (COP29), группа азербайджанских правозащитников начала кампанию с требованием остановить репрессии в стране, сообщила некоммерческая консультативная группа "Лаборатория действий Progress & Change", базирующаяся в Женеве.

"Объединив силы под именем Анара Мамедли, кампания направлена на повышение внимания к политическим заключенным в Азербайджане и атмосфере постоянных репрессий в стране", – сказано в сообщении, перевод которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

Политзаключенный Анар Мамедли снова столкнулся с обвинениями, связанными с его организацией – единственной независимой структурой по наблюдению за выборами в Азербайджане. Мамедли – известный защитник демократии и прав человека, один из основателей "Инициативы справедливой среды – COP29", подчеркивается в сообщении.

Анар Мамедли – не единственный политзаключенный в Азербайджане. По данным группы "За свободу политзаключенных в Азербайджане", в стране содержатся под стражей 303 политических заключенных.

Задержание Мамедли является символом продолжающихся в Азербайджане репрессий в преддверии COP29, заявила "Лаборатория действий Progress & Change". "Политически мотивированные репрессии в Азербайджане продолжаются уже более 20 лет. Мы считаем, что текущая волна арестов привела страну к точке невозврата: каждый из остатков независимого гражданского общества и СМИ подвергается нападкам с явным намерением уничтожить гражданское пространство", – сказано в сообщении.

Правозащитники напомнили о преследовании сотрудников Abzas Media, Toplum TV и Kanal 13, а также сотрудников неправительственных организаций – Института демократических инициатив, Meclis.info и "Платформы Третья республика".

Азербайджан будет принимать COP29 в репрессивной среде, которая нацелена на представителей азербайджанского гражданского общества и средств массовой информации, таких как Анар Мамедли, занимающихся вопросами климата и окружающей среды, отмечается в сообщении.

"Как страна-организатор COP29, Азербайджан обязан организовать мероприятие в соответствии с основными предписаниями UNFCCC (Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата), включая взаимодействие с национальными субъектами гражданского обществ", – подчеркнули правозащитники.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

COP29 не может проходить в обстановке репрессивной среды в Азербайджане, заявил директор азербайджанского Института свободы и безопасности репортеров (ИСБР) Эмин Гусейнов, находящийся в политэмиграции в Европе.

"Сама идея борьбы с климатическими изменениями предполагает вовлеченность гражданского общества. Такую глобальную задачу не способны решать правительства, если не будет общественной поддержки", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Без общественного контроля невозможны разработка, принятие и реализация мер по защите окружающей среды. В Азербайджане, к сожалению, этот фактор игнорируется. Более того, основатели "Гражданской инициативы справедливой среды" оказались под давлением и вынуждены были объявить о приостановлении своей деятельности после того, как Анар Мамедли был арестован, отметил Гусейнов.

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