Самед Рагимли и Анар Оруджев в Женевском отделении ООН. Стоп-кадр видео Obyektiv TV от 26.06.24, https://www.youtube.com/watch?v=e1D5oKW6nss&t=1378s

27 июня 2024, 21:10

Азербайджанские активисты призвали ООН обратить внимание на репрессии против журналистов

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По числу преследуемых журналистов Азербайджан занимает первое место среди стран Совета Европы, указали организаторы акции в Женевском отделении ООН. Они призвали представителей зарубежных стран поднимать вопросы прав человека в ходе диалога с властями Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.

Ограничения свободы выражения и преследования журналистов в Азербайджане в преддверии COP29 в Баку обсуждались 26 июня на "параллельном мероприятии" (Side event) в рамках 56-й сессии Совета ООН по правам человека в женевском отделении Объединенных Наций. Слушания были организованы Азербайджанской гражданской коалицией в изгнании (AZEX, The Azerbaijani Exiled Civic Coalition) в лице Института по правам человека (ИПЧ) и Института свободы безопасности репортеров (ИСБР).

Азербайджан стал самым большим "тюремщиком журналистов на пространстве Совета Европы"

 "Формат "параллельного мероприятия" задуман с целью привлечения внимания международных организаций к голосу гражданского общества. Правительства, и в частности, власти авторитарных режимов, неверно информируют международные организации о ситуации в своих странах. Он стараются всячески скрыть преследования граждан за реализацию своих прав. Совет ООН по правам человека является авторитетной международной организацией в правозащитной сфере. Поэтому мы решили в рамках ее 56-й сессии и в стенах ООН провести слушания с целью привлечь внимание к усилившимся в Азербайджане с конца прошлого года репрессиям против журналистов и активистов. На "параллельном мероприятии" были рассмотрены более широкие последствия этих массовых арестов для свободы выражения мнений и мнений в стране. Также говорилось о том, как эти действия являются частью систематических усилий по подавлению инакомыслия и контролю над информацией. Мы связали этот вопрос с COP29, исследуя сдерживающий эффект, который такие репрессии оказывают на гражданскую активность, включая способность местных и международных активистов выступать за значимые действия по борьбе с изменением климата", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сопредседатель AZEX, директор ИСБР Эмин Гусейнов.

 По данным ИСБР, в настоящее время в Азербайджане в тюрьмах находятся более 30 журналистов. "Азербайджан стал самым большим "тюремщиком журналистов на пространстве Совета Европы. По нашим спискам, в тюрьмы из-за своей профессиональной деятельности попали 30 журналистов и работников медиа. Правда, в базу данных Платформы безопасности журналистов при Совете Европы пока включены 23 человека. Но даже с учетом этого Азербайджан держит "печальное лидерство" и уже опережает Турцию, которая раньше возглавляла список "тюремщиков журналистов" среди стран Совета Европы", - рассказал Гусейнов.

По его словам, на мероприятие были приглашены также представители медиа Азербайджана, журналисты которых находятся под арестом. В частности, Toplum TV представлял координирующую юридическую защиту арестованных, правовед Самед Рагимли, а Kanal13 – соучредитель Анар Оруджев.

В Азербайджане с ноября 2023 года прошла серия арестов журналистов независимых СМИ, по схожему сценарию было возбуждено несколько уголовных дел. В частности, арестованы шестеро сотрудников интернет-издания Abzas Media, все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Арестам подверглись и другие журналисты, в том числе учредитель Toplum TV Алескер Мамедли и три его сотрудника. Кроме того, 27 ноября 2023 года был задержан директор Kanal-13 Азиз Оруджев. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Самед Рагимли указал на неправомерность преследования сотрудников Самед Рагимли. "Toplum TV было закрыто в результате полицейского рейда в марте этого года. Одновременно с ним фактически прекратила свою деятельность партнерская организация – Институт демократических инициатив. Девять человек из этих структур оказались под арестом, еще двое – под надзором полиции. При этом выдвинутые против журналистов и активистов обвинения в контрабанде лишены материальных оснований. Никто из них не был задержан на границе с поличным. Следствие основывается на том, что в ходе обысков на квартирах были найдены крупные суммы в иностранной валюте. Однако сами обыски проводились с нарушениями, членам семей задержанных не позволяли наблюдать за действиями силовиков. Деньги были подложены силовиками в ходе обысков. Эти аресты являются частью систематических репрессий против независимых СМИ и НПО в Азербайджане", - пересказал Рагимли свое выступление на мероприятии.

Соучредитель Kanal-13 Анар Оруджев рассказал о деле против его брата, руководителя этого ресурса Азиза Оруджева. Анар Оруджев сообщил, что его брат уже подвергался арестам в 2017 году и сейчас он вновь повторно арестован.

"Kanal-13 и члены нашей команды уже много лет подвергаются преследованиям со стороны правительства. Наряду с Анаром арестован журналист Шамо Эминов. Ведущий канала Руфат Мурадлы подвергался административному аресту на 30 суток. В прошлом наши репортеры подвергались задержаниям и административным арестам. Все это направлено на подавление критических голосов", - прокомментировал свое выступление на слушаниях корреспонденту "Кавказского узла" Анар Оруджев.

Без прав человека не существует климатической справедливости

Представитель ИСБР Карина Павлова сфокусировала внимание в целом на проблеме политзаключенных, среди которых оказались даже представители социально уязвимых категорий населения. "В Азербайджане сегодня более 300 политзаключенных, среди них 30 журналистов. К сожалению, среди них люди с ограниченными возможностями. Активист Фамиль Халилов вовсе парализован, он не может обходиться без посторонней помощи. Журналист Хафиз Бабалы не видит одним глазом, а вторым - лишь частично", - отметила Павлова, рассказывая о своем выступлении.

Исполнительный директор ИПЧ сфокусировала внимание на деле правозащитника Анара Мамедли, который входил в общественную инициативу, созданную в связи с COP29 для привлечения внимания к проблемам экологии, гражданского общества, прав человека на фоне большого международного форума. Она подчеркнула обязательства Азербайджана как страны, которая будет принимать COP29, соблюдать свои международные обязательства в области прав человека. "Без прав человека не существует климатической справедливости", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Эмина Гусейнова, в слушаниях приняли участие сотрудники представительств более 40 государств при Женевском офисе ООН. "Они получили обстоятельную информацию о ситуации в Азербайджане. Мы просили их правительства поднимать эти вопросы в ООН и в ходе диалога с правительством Азербайджана. Если ситуация ближе к COP29 не улучшится, то Совет по правам человека ООН может инициировать специальное решение о положении дел в Азербайджане в области прав человека. Экология и права человека неразрывны. Без участия гражданского общества невозможно решать климатические проблемы. Не может быть, чтобы правительства с одной стороны подавляли права человека, а с другой заявляли о своей приверженности к защите окружающей среды", - резюмировал Гусейнов.

14 июня союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" объявил свой обновленный список. В него включены 304 политзаключенных, в том числе 216 верующих.

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Примечание:

"Суд в Баку отказался освободить из-под стражи журналиста Керимова", "Оппозиция призвала власти Азербайджана прекратить преследование журналистов", "Пять человек арестованы в Азербайджане по делу Toplum TV".

Автор: Фаик Меджид источник: корреспондент "Кавказского узла"

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