Число политзаключенных в Азербайджане превысило 300

14 июня 2024, 14:48

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Список азербайджанских политзаключенных за три месяца пополнился 16 именами, в него включены 303 человека. Среди новых политзаключенных - журналисты и активисты, арестованные по обвинению в контрабанде, рассказал правозащитник Эльшан Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта союз "За свободу политзаключенным Азербайджана" (ССПЗА) обнародовал новый список политзаключенных. За неполных три месяца, с декабря 2023 года, список увеличился с 254 до 288 имен. Это стало самым высоким показателем за 23 года членства Азербайджана в Совете Европы, констатировали составители списка.

Сегодня союз «За свободу политзаключенных в Азербайджане» опубликовал новый список политзаключенных, в него включены имена 303 человек. "К сожалению, число политзаключенных продолжает неуклонно расти. За три месяца, прошедших после объявления предыдущего списка, на свободу вышел оппозиционный политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу. И то ему изменили только меру пресечения, он остается под следствием. При этом в списке появились 16 новых имен", - сказал корреспонденту "Кавказского узла", один из авторов списка, сокоординатор ССПЗА и глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов.

Впервые с начала 2000-х годов число политзаключенных превысило 300, отметил он. "Нынешнее число политзаключенных - рекордное с начала 2000-х годов. Тогда, накануне вступления Азербайджана в Совет Европы, различными правозащитными группами были составлены фамилии 716 человек. Кстати, некоторые из них всё еще остаются в тюрьмах. В частности, из числа арестованных по делу мятежа ОПОН 1995 года. Эти люди были приговорены к смертной казни, но после ее отмены им […] заменили расстрел на пожизненное заключение, хотя на момент их осуждения такого вида наказания не было", - рассказал Гасанов, добавив, что в категории «пожизненно осужденные» - 11 человек.

В первые годы после вступления Азербайджана в Совет Европы многие политзаключенные были освобождены, пояснил правозащитник. "Но где-то с 2010 года вновь начались массовые аресты, и вот сейчас впервые число полизаключенных перевалило за 300", - сказал Гасанов.

Никого из обвиняемых в контрабанде не поймали с поличным на границе

Среди новых политзаключенных - люди, арестованные по обвинению в контрабанде, отметил он. "Этот «тренд» начался в ноябре прошлого года с ареста журналистов Abzas Media. Потом пошли аресты по делам Kanal-13, Toplum TV. И вот по обвинениям в контрабанде в апреле-мае были арестованы глава Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анар Мамедли, глава онлайн-платформы Meclis.info Имран Алиев, экономист Фарид Мехрализаде. Характерным во всех этих делах является то, что никого из обвиняемых в контрабанде не поймали с поличным на границе. С другой стороны, аресты сопровождаются черным пиаром в провластных СМИ о том, что арестованные получали гранты за рубежом на «подрывную деятельность против азербайджанской государственности»", - рассказал Гасанов.

С ноября 2023 года шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media 1 арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

Кроме того, в списке члены оппозиционной партии Народного фронта Азербайджана Сахиб Мамедзаде и Мехман Алиев, сочувствующие этой организации Эльшан Керимов и Лачин Велиев, а также парализованный активист Фамиль Халилов. "Все эти люди арестованы по обвинениям в незаконном обороте наркотиков. При этом все они были активны в социальных сетях, критиковали власти, разоблачали неправомерные действия силовиков. Выдвинутые им обвинения похожи – наркотики у них появились из «неустановленного источника». Задержания осуществлялись с нарушениями закона, подозреваемых подвергали физическому давлению, к ним не допускали адвокатов", - рассказал правозащитник.

Власти словно проводят среди них «превентивные» аресты

Также по обвинению в незаконном обороте наркотиков арестованы восемь верующих, в том числе три члена движения "Мусульманское единство" – Тарлан Саядов, Табриз Гулубейли и Рустам Аскеров. "Для верующих статья о наркотиках является «типичной». При этом репрессии против верующих-шиитов продолжаются, даже несмотря на улучшение отношений Баку с Тегераном. Верующие и религиозные активисты являются наиболее организованной и идеологически сплоченной частью общества, и власти словно проводят среди них «превентивные» аресты, чтобы не допускать появления новой организованной протестной силы", - сказал Гасанов.

По его словам, 303 политзаключенных в списке классифицированы по восьми группам. В группе "Журналисты и блогеры" по прежнему 20 человек. Группа «Правозащитники» увеличилась с двух до трех, новый в ней - Анар Мамедли.

На шесть человек, до 28, возросло число политзаключенных в группе "Члены оппозиционных партий и общественных организаций". Вместо выбывшего Губада Ибадоглу эту категорию пополнили Имран Алиев, Фарид Мехрализаде, Сахиб Мамедов, Лачин Велиев, Мехман Алиев, Эльшан Керимов и Фамиль Халилов.

Самой многочисленной стала категория «Верующие», где с учетом новых арестованных 216 человек. По-прежнему в списке пять человек из группы "Депортированные из Германии политэмигранты" - член ПНФА Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев, Малик Рзаев, Муталлим Оруджев и Самир Ашуров. Также в списке остаются семь фигурантов "Тертерского дела", 13 обвиняемых по «Гянджинскому делу» и 11 пожизненно осужденных.

Напомним, проблема политзаключенных в Азербайджане наблюдается на протяжении трех десятилетий, отметила ранее другой соавтор списка, директор Института мира и демократии Лейла Юнус. "Советская практика преследования инакомыслящих возобновилась в 1993 году, когда к власти в республике вернулся бывший коммунистический лидер, генерал КГБ Гейдар Алиев. Власти периодически освобождают одних и сажают новых. Некоторые попадают в тюрьмы по второму, а то и по третьему кругу. Цель этой политики - наказание критиков власти и устрашение остальных протестно настроенных людей", - рассказала она.

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