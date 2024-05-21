Следствие по делу Ибадоглу продлено на максимально возможный срок

21 мая 2024, 12:29

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Продлено следствие по делу лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу до максимально возможных 13-ти месяцев. МВД не может предоставить никаких доказательств вины Губада Ибадоглу по предъявленным обвинениям в причастности к изготовлению фальшивых денег и религиозном экстремизме, заявил адвокат. Срок домашнего ареста Ибадоглу истек и следствие было вынуждено заменить домашний арест на нахождение оппозиционера под надзором полиции, рассказали его близкие.

Как сообщал "Кавказский узел", 22 апреля суд удовлетворил ходатайство защиты о переводе ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу из-под стражи под домашний арест. Это произошло после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, указали азербайджанские правозащитники. Международная правозащитная организация в письме президенту Азербайджана призвала остановить уголовное преследование Ибадоглу и позволить ему получить помощь врачей за границей.

Состояние Губада Ибадоглу заметно ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля его брат Галиб Байрамов. Результаты медобследования, проведенного после освобождения Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания в изоляторе.

20 мая срок предварительного следствия по делу Ибадоглу было продлено еще на три месяца – до 20 августа, сообщил его брат Галиб Байрамов.

"Срок следствия был продлен на два месяца органом проводящим следствие – главным управлением по борьбе с организованной преступностью МВД – до 20 июля. Это означало, что общий срок следствия по делу моего брата составило бы почти 12 месяцев, потому что он был задержан 23 июля 2023 года. А это максимальный срок по статьям, вменяемым Губаду. Однако законодательство допускает продление срока следствия еще на один месяц по представлению генерального прокурора. И в случае с Губадом генпрокурор внес такое представление и в общем срок следствия продлен до 20 августа", – рассказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Губаду Ибадоглу смягчили меру пресечения, добавил он. "Следственный орган поменял "домашний арест", на "передачу под надзор полиции", – пояснил брат ученого.

Вечером 20 мая с Ибодоглу был снят электронный браслет слежения. Теперь он сможет пройти медицинские обследования, в том числе компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию. Ибадоглу по-прежнему запрещен выезд из страны, что лишает его возможно получить лечение в передовых зарубежных клиниках, отметил Байрамов.

Адвокат Бахруз Байрамов подтвердил информацию о продлении срока ареста Ибадоглу и изменение меры пресечения.

"20 мая истекали срок следствия и меры пресечения в виде домашнего ареста. Конечно, мы, защита, считали, что к этому сроку следствие вовсе прекратит уголовное производство ввиду отсутствия достоверных доказательств виды профессора Губада Ибадоглу. Но они решили продлить срок ареста. Единственное позитивное в этом решении, это смягчение меры пресечения. Домашний арест был более ограничительным и обязывал Ибадоглу носить электронный браслет, который для него был обременительным с точки зрения состояния здоровья", – пояснил адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

Домашний арест подразумевал запрет Ибадоглу покидать дом с 10 вечера до 10 часов утра и это ограничивало возможности ночных и утренних прогулок, необходимых человеку, страдающему от сахарного диабета и сердечных заболеваний, пояснил Байрамов.

Надзор полиции также накладывает на Ибадоглу ограничения, отметил он. "В частности, в неделю дважды он должен ходить в полицию и там отмечаться. Без разрешения правоохранительных или судебных органов он не может выходить за пределы населенного пункта, где проживает и менять место проживания. В любой момент, он может быть вызван в полицию. Или же полицейские могут явиться к нему домой", – рассказал адвокат.

Он пояснил, что следствие по делу Ибадоглу было продлено по той причине, что не было официального постановления, подтвержденного прокурором, и дело не было направлено в суд.

Сотрудник МВД Азербайджана подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Ибадоглу.

Напомним, Губад Ибадоглу был задержан и арестован в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 17 апреля следствие по делу было завершено.

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