Губаду Ибадоглу предъявлено окончательное обвинение

18 апреля 2024, 03:31

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Арестованному в Азербайджане оппозиционному политику и ученому-экономисту Губаду Ибадоглу объявлен окончательный обвинительный акт, в ближайшие недели дело передадут суду. Сам Ибадоглу и его защита полностью отвергли обвинения.

Как писал "Кавказский узел", коллеги, соратники и родные арестованного в Баку оппозиционера и ученого Губада Ибадоглу сильно встревожены его состоянием здоровья. По словам брата, Ибадоглу стремительно теряет зрение из-за обострения сахарного диабета и его состояние, несмотря на попытки лечения, не улучшается. ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал власти Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политзаключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Старший следователь главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Юсиф Юсифов 17 апреля предъявил в Бакинском СИЗО-1 сокончательный обвинительный акт Губаду Ибадоглу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» брат политика Галиб Байрамов.

«В присутствии трех адвокатов - Зибейды Садыговой, Шахлы Гумбатовой и Бахруза Байрамова - моему брату объявили окончательное обвинение. Дело против моего брата в виду неправдоподобности обвинений воспринималось как абсурдное мировой демократической общественностью, но следствие не изменило свою позицию, утвердив сфабрикованные обвинения по статье 167-3 (изготовление, хранение, распространение религиозных экстремистских материалов или финансирование этих деяний) и 204.3.1 (изготовление, приобретение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг) УК Азербайджана», - рассказал Байрамов.

Обвинение в «сбыте фальшивых денег» брат политика назвал нелепым: Байрамов напомнил, что Ибадоглу, будучи приглашенным преподавателем ведущих зарубежных университетов, получал достойную зарплату и не мог быть заинтересованным в таком риске.

«Обвинение в распространении «экстремистской литературы» также чушь: оно основано на содержимом электронных носителей двух компьютеров, которые были изъяты в ходе обысков в офисе и квартире Губада соответственно 23 и 26 июля. По утверждению следствия, из памяти двух компьютеров были извлечены около 50 книг Фетхуллаха Гюлена (проживающий в США турецкий проповедник, обвиняется в Турции в терроризме - прим. "Кавказского узла") в электронном формате. Компьютер, изъятый в офисе, вообще не имеет отношения к Губаду, он никогда не пользовался им, это мой компьютер. Второй компьютер, изъятый в квартире Губада, был в нерабочем состоянии, этим компьютером уже десять лет никто не пользовался. И Губад в последние 7-8 лет практически всегда жил за рубежом", - сказал Байрамов.

По его словам, в течение последних шести месяцев с Ибадоглу не проводили никаких следственных действий, только срок предварительного заключения дважды продлевался. Брат добавил, что проблемы со здоровьем у Ибадоглу сохраняются.

«У Губада уровень сахара в крови по-прежнему в два раза превышает норму. Сахар у него уже вызвал полинейропатию – поражение нервных окончаний в конечностях. Сохраняются боли в спине. Мы еще не знаем какие процессы происходят во внутренних органах, потому что Губаду не дают обследоваться у врачей, которым мы доверяем», - отметил брат политика.

Адвокат Бахруз Байрамов заявил, что ни Ибадоглу, не защита не признают обвинения, выдвинутые политику. «Это абсолютно незаконные и необоснованные обвинения. Мы не принимаем их и в ходе судебного следствия будем добиваться прекращения уголовного дела по оправдательным основаниям», - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

Комментировать детали дела защитник отказался из-за обязательств по неразглашению тайны следствия. По словам адвоката, оглашение обвинительного акта означает фактически завершение предварительного следствия.

«Теперь нам представят материалы дела для ознакомления и потом, в ближайшие недели, очевидно в первой декаде мая, оно поступит на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступления», - заключил Байрамов.

Представители следственного органа оказались недоступны для комментариев.

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