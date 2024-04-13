Состояние здоровья Губада Ибадоглу ухудшилось в изоляторе

13 апреля 2024, 12:56

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Состояние арестованного в Баку оппозиционера и ученого Губада Ибадоглу ухудшилось, несмотря на попытки лечения, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", Губад Ибадоглу стремительно теряет зрение из-за обострения сахарного диабета, но эффективной медпомощи по-прежнему не получает, сообщил 29 марта его брат Галиб Байрамов.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 20 марта адвокат сообщила, что врачи начали вводить Ибадоглу максимально допустимую дозу инсулина.

Состояние здоровья Губада Ибадоглу ухудшилось, сообщил Галиб Байрамов, который 12 апреля поговорил с братом по телефону.

По словам Байрамова, у Ибадоглу остается высоким уровень сахара в крови, он более чем вдвое превышает допустимую норму. Врач изменил схему лечения, назначив новые лекарства и отменив ряд других препаратов, но уровень сахара повышается, несмотря на введение Ибадоглу максимальной дозы инсулина, пишет сегодня Turan.

По мнению брата арестованного, лечение не приносит результатов, поскольку Ибадоглу содержится в СИЗО без прогулок на свежем воздухе и в условиях "постоянного стресса". Ибадоглу также пожаловался на вялость и онемение в руках и ногах, рассказал Галиб Байрамов.

Напомним, в феврале коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за "лишение медицинской помощи" Губада Ибадоглу и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

2 апреля профессора четырех вузов США и Великобритании, в которых преподавал Губад Ибадоглу, обратились к главам внешнеполитических ведомств своих стран с просьбой помочь в освобождении азербайджанского ученого.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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