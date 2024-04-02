Представители вузов США и Великобритании призвали освободить Ибадоглу

02 апреля 2024, 16:49

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Профессора четырех вузов США и Великобритании, в которых преподавал Губад Ибадоглу, обратились к главам внешнеполитических ведомств своих стран с просьбой помочь в освобождении азербайджанского ученого из заключения.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта суд в Баку отказался перевести Губада Ибадоглу под домашний арест, несмотря на стремительно ухудшающееся состояние здоровья арестованного. Адвокаты назвали это решение выполнением политического заказа. 14 марта апелляционный суд оставил политика под стражей. 20 марта адвокат сообщила, что врачи начали вводить Ибадоглу максимально допустимую дозу инсулина, но его состояние ухудшается.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая.

22 профессора двух вузов США - Университета Дьюка (Duke University) и Университета Северной Каролины в Чапел Хилл (University of North Carolina at Chapel Hill ) обратились к госсекретарю США Энтони Блинкену с просьбой помочь освобождению Ибадоглу, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" дочь политика Жаля Байрамова.

По ее словам, Ибадоглу в свое время преподавал в этих вузах. В обращении, которое опубликовано на сайте https://crudeaccountability.org/ подчеркивается, что "с момента незаконного задержания Губада Ибадоглу прошло 250 дней", его здоровье "находится в критическом состоянии", при этом ученому отказывают в эффективной медицинской помощи, а Международному Комитета Красного Креста не разрешается посещать политика в заключении. "Мы призываем всех правительства и международные организации признать это нарушение прав человека и оказать давление на правительство Азербайджана, чтобы оно освободило доктора Ибадоглу из-под стражи, обеспечить ему адекватную медицинскую помощь и начать прозрачные и справедливые судебные слушания по обвинениям, выдвинутым правительством", - далее сказано в петиции.

Авторы обращения отмечают, что знают Ибадоглу по совместной работе как "принципиального человека, требующего прозрачного расходования нефтяных доходов на благо народа". "Мы гордимся его исследованиями и опечалены страданиями, которые он сейчас переживает", - пишут ученые США.

В обращении подчеркивается, что американские ученые неоднократно призывали правительство Азербайджана освободить профессора Ибадоглу из тюрьмы, но это не увенчалось успехом.

Авторы петиции призывают правительства США и других стран, а также учреждения ООН выступить в защиту прав Ибадоглу.

В защиту Ибадоглу также выступили профессора двух британских вузов - Лондонской школы экономики и политических наук и Оксфордского университета. Они обратились к министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Кэмерону с просьбой внести свой вклад в процесс освобождения ученого. В петиции подчеркивается, что здоровье Губада Ибадоглу резко ухудшилось и его жизнь по-прежнему находится в опасности, а британское правительство должно сделать все возможное, чтобы как можно скорее освободить его из тюрьмы, сообщает агентство Turan.

К освобождению Ибадоглу призвал и глава Сенатского комитета по внешним связям США Бен Кардин. Состояние Губада Ибадоглу остается ужасающим и надо добиться его освобождения, - написал он в аккаунте комитета в социальной сети X. "Глава Сенатского комитета по внешним связям Бен Кардин поддерживает международное сообщество и продолжает призывать президента Алиева освободить Губада Ибадоглу", - говорится в сообщении от 30 марта.

Брат политика Галиб Байрамов сказал, что новая кампания в защиту Ибадоглу развернута в связи с тем, что 29 марта исполнилось 250 дней содержания политика и ученого под стражей. "Более 250 дней мой брат будучи совершенно невиновным, остается в тюремном заключении. За это время его здоровье окончательно подорвано. Ему не оказывают адекватной медицинской помощи, болезни прогрессируют. Губада фактически обрекают на медленную смерть", - сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

В Пенитенциарной службе корреспонденту "Кавказского узла" вновь заявили, что Ибадоглу периодически обследуется врачами и ему оказывают медицинскую помощь.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

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