Состояние здоровья Ибадоглу ухудшилось в бакинском изоляторе

20 марта 2024, 10:27

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Врачи приняли решение вводить максимально допустимую дозу инсулина арестованному в Баку ученому и политику Губаду Ибадоглу, сообщила адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта суд в Баку отказался перевести Губада Ибадоглу под домашний арест, несмотря на стремительно ухудшающееся состояние здоровья арестованного. Адвокаты назвали это решение выполнением политического заказа. 14 марта апелляционный суд оставил в силе решение районного суда.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая.

Состояние Губада Ибадоглу "значительно ухудшилось" в Кюрдаханинском следственном изоляторе в Сабунчинском районе Баку, сообщила адвокат Шахла Гумбатова, посетившая изолятор.

"Вырос показатель содержания сахара в крови Губадоглу, теперь показатель на максимальном уровне. Врач прописал больному еще большую долю инсулина и предупредил, что других способов снизить сахар больше нет. Сейчас экономисту вводится максимально допустимая доза препарата", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, в феврале коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за "лишение медицинской помощи" Губада Ибадоглу и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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