Состояние здоровья Губада Ибадоглу ухудшилось

17 февраля 2024, 05:14

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Здоровье азербайджанского оппозиционного политика и экономиста Губада Ибадоглу ухудшилось настолько, что он не был доставлен в апелляционный суд, где рассматривалась его жалоба на запрет телефонных звонков адвокатам. Жалоба была оставлена без удовлетворения.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губаду Ибадоглу заявляли, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста, тем не менее, заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок его ареста до 24 мая. 15 февраля 22 американских конгрессмена подписали резолюцию с призывом освободить Ибадоглу.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

16 февраля в Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы Ибадоглу на решение суда первой инстанции, не обеспечившего его прав на телефонные звонки адвокатам, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» брат Ибадоглу Галиб Байрамов.

«Самого Губада в апелляционный суд не привезли по состоянию здоровья. Его бездействием, отказом в эффективном лечении довели до то, что он уже не в силах участвовать на судебных процессах по своему делу. Конечно же, жалобу Губада не удовлетворили. Это было 35-м судебным заседанием по делу Губада за семь месяцев и ни разу ходатайства и жалобы Губада не были удовлетворены», - отметил Байрамов.

Брат и адвокат Губаду Ибадоглу заявляли, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Доводы адвокатов, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается.

Адвокат Зибейда Садыгова подтвердила информацию об отклонении жалобы Ибадоглу на запрет телефонных звонков адвоката. «Этот запрет абсолютно незаконен. Его ввели сотрудники СИЗО. Представитель пенитенциарной службы утверждает, что Ибадоглу сам не обращается за телефонным звонком адвокатам. Но на предыдущем заседании в суде первой инстанции, несмотря на то, что Губад Ибадоглу сказал, что он неоднократно обращался для звонка адвокатам, судья проигнорировал его заявление», - сказала адвокат корреспонденту «Кавказского узла».

Она также сообщила, что болезни Ибадоглу прогрессируют. «Даже не надо быть врачом, чтобы видеть серьезные проблемы со здоровьем у Губада Ибадоглу. Он изможден. Боли в спине радируют в конечности, Губад Ибадоглу с трудом ходит. Уровень сахара в крови не падает. Уже тюремные врачи ему диагностировали полинейропатию. Но Губада Ибадоглу перевели на прошлой неделе всего лишь в санчасть и назначили инъекции под капельницей. В санчасти СИЗО нет условий для комплексного медобследования и лечения, получения процедур физиотерапии. Сегодня (16 февраля) уже он не был в состоянии ехать в суд. До какого уровня его здоровью должно ухудшиться, чтобы его освободили из-под стражи для лечения в гражданской клинике или хотя бы перевели в госпиталь пенитенциарной службы?" - задается вопросом Садыгова.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы Ибадоглу. Представители Пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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