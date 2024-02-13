Брат Губада Ибадоглу сообщил о резком ухудшении его состояния под арестом

13 февраля 2024, 02:29

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Родным азербайджанского оппозиционера Губада Ибадоглу не удалось добиться от пенитенциарной службы его госпитализации, несмотря на предписание Евросуда обеспечить арестованного эффективной медпомощью. Тем временем состояние Ибадоглу в следственном изоляторе резко ухудшилось, сообщил его брат.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губаду Ибадоглу заявляли, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Доводы адвокатов, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 10 января защита просила перевести Ибадоглу под домашний арест с учетом состояния его здоровья, но суд оставил в силе решение о содержании его под стражей.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

О резком ухудшении состояния Губада Ибадоглу сообщил его брат Галиб Байрамов. «Губад уже седьмой месяц содержится в СИЗО. До ареста от сахарного диабета он принимал только одно лекарство. Сейчас ему все более увеличивают дозу инсулина, но тщетно. Сначала ему назначили одну инъекцию инсулина в день, постепенно доведя дозу до 22 единиц. Теперь назначили две инъекции инсулина в день общим количеством в 26 единиц. В прошлую пятницу к нему вынуждены были направить эндокринолога, потому что состояние Губада все более ухудшается. Врач диагностировал у него полинейропатию и назначил ему 10-дневный курс лечения. В субботу мы отнесли лекарства, надеемся, что лечение началось. Ему ежедневно должны ставить капельницы, после завершения курса он еще месяц будет принимать лекарства», - сказал Байрамов корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, полинейропатия у Губада Ибадоглу возникает в результате прогрессирования сахарного диабета. «Это болезнь конечностей, и она является следствием непоступления или ограниченного притока к ним крови. Это приводит к потере силы в руках и ногах, общей слабости, а в конечном итоге может привести к параличу нижних и верхних конечностей. Несмотря на всю серьезность болезни, моему брату отказывают в госпитализации. Но в СИЗО даже в санчасти нет условий для комплексного обследования и лечения. А ведь у Губада еще проблемы с позвоночником, сердечно-сосудистой системой. Все эти болезни взаимосвязаны и должны комплексно лечиться», - отметил Байрамов.

Брат заключенного уверен, что причиной ухудшения состояния здоровья Ибадоглу стали стресс от несправедливого ареста, содержание в СИЗО в обстановке нехватки свежего воздуха, необеспечение права на двухчасовые прогулки на открытом воздухе. «Содержание больного человека в тюрьме в то время, как есть возможности для помещения его под домашний арест, является бесчеловечным обращением», - считает Байрамов.

По его словам, в сентябре 2023 года его брату было проведено обследование во исполнение решения ЕСПЧ, но результаты медобследования "были сфальсифицированы, дабы указать на отсутствие оснований для госпитализации" Губада Ибадоглу.

"Если у него суточная норма глюкозы в крови и трехмесячный показатель сахара до сих пор были в норме, то почему же сейчас у него периферические нервы повреждены, и ему диагностируют полинейропатию?" - выразил недоверие итогам медобследования Галиб Байрамов.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что Ибадоглу находится «под наблюдением врачей», 9 февраля был обследован эндокринологом, сильных отклонений кровяного давления нет, он получает необходимое лечение, угрозы жизни нет.

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