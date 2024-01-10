Суд отказался изменить меру пресечения Губаду Ибадоглу

10 января 2024, 17:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Защита просила перевести оппозиционного политика Губада Ибадогла под домашний арест с учетом состояния его здоровья и отсутствия следственных действий, но апелляционный суд в Баку оставил решение о содержании под стражей в силе.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября 2023 года суд продлил еще на три месяца срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу. 1 декабря 2023 года брат и адвокат оппозиционера заявили, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Врач СИЗО рекомендовал Губаду Ибадоглу использовать трость, однако руководство учреждения не передало ее политику от родных. Доводы адвокатов Губада Ибадоглу, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом в Баку 19 декабря 2023 года. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. Апелляционный суд в Баку 28 декабря 2023 года счел правомерным решение об отказе рассмотреть жалобу адвокатов по поводу перевода оппозиционного политика Губада Ибадоглу в тюремный госпиталь.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Бакинский апелляционный суд рассмотрел сегодня жалобу на отказ в переводе Ибадоглу под домашний арест, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Шахла Гумбатова.

"Губад Ибадоглу вот уже шестой месяц содержится под стражей. Однако в отношении него лишь дважды проводились следственные действия, когда он был задержан и при предъявлении ему второго обвинения. Раз следственных действий нет, то зачем человека содержать под стражей, тем более что у него серьезные проблемы со здоровьем. В конце прошлого месяца мы подавали ходатайство в Наримановский районный суд об изменении меры пресечения и переводе Ибадоглу под домашний арест, оно не было удовлетворено. Мы обжаловали это решение. К сожалению, сегодня (10 января) Бакинский апелляционный суд оставил нашу жалобу без удовлетворения", - сообщила она

По ее словам, состояние здоровья Ибадоглу все более ухудшается. "У Губада Ибадоглу усиливаются боли в спине, вызванные проблемами с позвоночником. От болей он с трудом передвигается. Уровень сахара в крови у него не понижается. Мы неоднократно просили суд изменить меру пресечения на домашний арест или перевести Ибадоглу в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы. Но суды каждый раз отказывают в этом по настоянию следствия", - сказала Гумбатова.

В Бакинском апелляционном суде подтвердили, что жалоба защиты о смягчении меры пресечения отклонена. Представители стороны обвинения оказались недоступны для комментариев.

"Кавказский узел" писал, что 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. Ранее его обвинили по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.