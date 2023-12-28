Суд утвердил отказ перевести Ибадоглу в тюремный госпиталь

28 декабря 2023, 17:54

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Апелляционный суд в Баку счел правомерным решение об отказе рассмотреть жалобу адвокатов по поводу перевода оппозиционного политика Губада Ибадоглу в тюремный госпиталь.

Как писал "Кавказский узел", 16 ноября суд продлил еще на три месяца срок ареста ученого и политика Губада Ибадоглу. 1 декабря брат и адвокат оппозиционера заявили, что ему отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре обязал правительство Азербайджана обеспечить Ибадоглу эффективной медпомощью. Врач СИЗО рекомендовал Губаду Ибадоглу использовать трость, однако руководство учреждения не передало ее политику от родных. Доводы адвокатов Губада Ибадоглу, просивших о переводе тяжелобольного оппозиционера в лечебное учреждение Пенитенциарной службы, были отвергнуты судом в Баку 19 декабря. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

В Бакинском апелляционном суде (БАС) сегодня состоялось рассмотрение жалобы на отказ в принятии в производство ходатайства адвокатов о переводе оппозиционного политика Губада Ибадоглу в тюремный госпиталь.

Защита ранее обратилась в Наримановский районный суд с ходатайством признать незаконным решение главного медицинского управления Минюста об отказе Ибадоглу в переводе в Лечебное учреждение Пенитенциарной службы, сообщила адвокат Зибейда Садыгова. "Мы также просили суд принять решение об обязательности госпитализации Губада Ибадоглу. В связи с острыми болями в спине у него возникли трудности с передвижением, но Ибадоглу в СИЗО даже не передают трость. Наримановский районный суд 19 декабря вообще не принял наше ходатайство в производство. Апелляционный суд, однако не удовлетворил нашу жалобу на решение суда первой инстанции", - сказала Садыгова.

Она назвала решение апелляционного суда "правовым казусом". "Мы ранее, в сентябре уже подавали жалобу на отказ в госпитализации Ибадоглу, тогда суд первой инстанции ее рассмотрел, но отклонил и Бакинский апелляционный суд оставил это решение в силе. Сейчас же , получается, что Бакинский апелляционный суд подтверждает неприемлемость рассмотрения этой жалобы. Как же так, один и тот же суд сначала счел жалобу приемлемой для рассмотрения, а потом – нет. Это казус. И мы безусловно в перспективе обратим на это внимание в заявлении, которое отправим в ЕСПЧ", - сказала Садыгова.

Ибадоглу участвовал в заседании, отметила Садыгова. "Самое печальное, что судьи видели, как Губад Ибадоглу тяжело шел , превозмогая боль", - сказала Садыгова.

Брат Ибадоглу Галиб Байрамов назвал отказ в переводе политика в больницу показателем предвзятого отношения к политику.

"Губада не переводят в больницы, несмотря на очевидные проблемы со здоровьем и прогрессированием болезней. К нему после ареста ни разу не допустили представителей Красного Креста, несмотря на их обращения. Кроме того, представители посольств 13 стран ЕС дважды в разное время обращались для посещения Губада, но и им было отказано. В прошлом месяце посетить Губада не позволили докладчику ПАСЕ по Азербайджану Лиз Кристоферсен", - сказал Байрамов.

Представители главного медицинского управления Минюста оказались недоступны для комментариев. В Бакинском представительстве МККК отметили, что Красный Крест не раскрывает имена лиц, посещаемых в местах заключения и обращений по этому поводу.

"Кавказский узел" писал, что 5 августа 52-летнему Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение – в религиозном экстремизме. Ранее его обвинили по статье 204.3.1 УК Азербайджана (оборот поддельных денег организованной группой). По этой статье ему грозит от восьми до 12 лет лишения свободы, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле".

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