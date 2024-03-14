Апелляционный суд оставил Губада Ибадоглу под стражей

14 марта 2024, 23:36

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Апелляционный суд в Баку учел доводы следствия и оставил без удовлетворения жалобу на отказ в переводе оппозиционного политика Губада Ибадоглу под домашний арест по состоянию здоровья. Защита назвала несостоятельными доводы о необходимости содержания Ибадоглу под стражей.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая, а 7 марта было отклонено ходатайство защиты о смягчении политику меры пресечения.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

В Бакинском апелляционном суде сегодня состоялось рассмотрение жалобы на отказ Ибадоглу в переводе под домашний арест, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" брат оппозиционера Галиб Байрамов.

"Адвокаты Губада Ибадоглу просили суд перевести моего брата под домашний арест с учетом ухудшения состояния его здоровья на фоне высокого уровня сахара в крови, от стресса и запрета прогулок в СИЗО на свежем воздухе. Однако следователь заявил, что Губада Ибадоглу нельзя выпускать на свободу, дескать, расследование продолжается, и, возможно, ему будет выдвинуто новое обвинение", - рассказал Байрамов.

Адвокаты Ибадоглу возразили представителю следствия, указав, что в случае новых процессуальных действий Ибадоглу может явиться в полицию. Тем не менее, суд не удовлетворил жалобу.

"На самом деле никаких следственных действий не проводится. Ибо дело абсолютно сфальсифицировано, и полиции просто нечего расследовать", - сказал Байрамов.

Он указал на сохранение и усугубление проблем со здоровьем у Ибадоглу. "У моего брата после ареста вот уже восьмой месяц сахар в крови в два-три раза выше нормы. У него возникли проблемы со щитовидной железой, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной системами. Есть признаки ухудшения функций почек, есть проблемы со зрением. Более точно будем знать о реальном состоянии различных органов моего брата только после обследования. Однако главное медицинское управление Минюста по-прежнему выдает заключение об отсутствии необходимости в госпитализации Губада для комплексного обследования и лечения. На днях мы с адвокатами вновь обратимся с такой просьбой", - сказал Байрамов.

Адвокат Зибейда Садыгова также указала на сохранение проблем со здоровьем у Ибадоглу. "Следствие необоснованно затягивается. Для привлечения Ибадоглу к уголовной ответственности и заключения его под стражу не было представлено достоверных доказательств. Мы просили, чтобы хотя бы его перевели под домашний арест по гуманитарным соображениям. Однако в очередной раз мы получили отказ. Мы продолжим правовые шаги для изменений меры пресечения. Одновременно мы вновь будем ходатайствовать о переводе его хотя бы в тюремный госпиталь. Даже визуально видно, как Губад Ибадоглу мучается от заболеваний. Он с трудом передвигается из-за болей в спине, которые отдают еще и в ноги. Он выглядит изможденным", - отметила Садыгова.

В Бакинском апелляционном суде корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили информацию об отклонении жалобы Ибадоглу. Представители стороны обвинения оказались не доступны для комментариев.

Между тем призыв к освобождению Ибадоглу прозвучал в конгрессе США. Член палаты представителей законодательного органа США Джейми Раскин (демократ от Мэриленда) считает, что обвинения, которые правительство Азербайджана использовало для ареста Ибадоглу (изготовление фальшивых денег и распространение религиозного экстремизма), "настолько сомнительны и необоснованны, что их можно назвать сатирой".

"Истинное "преступление" Ибадоглу - его преданность делу демократии, свободы и борьбы с коррупцией в Азербайджане", - цитирует конгрессмена агентство Turan.

"Я присоединяюсь к своим коллегам-членам Конгресса, к Госдепартаменту США, посольству США в Баку, академическим институтам и организациям США, Европейскому парламенту и другим представителям международного сообщества, чтобы выразить свою глубокую обеспокоенность состоянием здоровья доктора Ибадоглу и требовать его немедленного освобождения", - сказал конгрессмен.

Ранее 22 члена Палаты представителей США подписали резолюцию с призывом к руководству Азербайджана немедленно освободить Ибадоглу. Документ, опубликованный на сайте Конгресса США 15 февраля, был представлен членом Республиканской партии Дэвидом Рузером в комитет по иностранным делам; в случае одобрения проект будет вынесен на пленарное заседание Палаты представителей.

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