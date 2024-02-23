Адвокаты Нью-Йорка вступились за Губада Ибадоглу

23 февраля 2024, 00:48

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Коллегия адвокатов Нью-Йорка осудила власти Азербайджана за «лишение медицинской помощи» оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу, содержащегося под стражей, и потребовала его освобождения. Общественный комитет защиты прав Ибадоглу выразил тревогу за состояние здоровья политика.

Как писал "Кавказский узел", брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая.

Уголовное преследование ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ) Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Ассоциация адвокатов Нью-Йорка выступила с заявлением, где призвала власти Азербайджана немедленно и безоговорочно освободить Ибадоглу, который подвергается наказанию «исключительно за реализацию своих законных прав и демократическую деятельность".

«Власти должны гарантировать физическую неприкосновенность, а также медицинское и психологическое благополучие Губада Ибадоглу и положить конец фактам преследований, запугиваний и произвольных задержаний правозащитников в стране», говорится в датированном 21 февраля заявлении коллегии, поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

С 2017 года Ибадоглу проживал за пределами Азербайджана, он был вынужден уехать из Азербайджана в «политическую ссылку» из-за преследования «за раскрытие фактов коррупции в высших эшелонах власти страны», говорится в документе.

В июне 2023 года Ибадоглу вернулся в Азербайджан, чтобы навестить свою больную мать. Месяц спустя он и его жена были задержаны полицейскими с применением насилия. Ибадоглу был арестован по сфальсифицированным обвинениям в хранении фальшивой валюты и экстремистской религиозной литературы, напоминает Коллегия адвокатов Нью-Йорка.

Коллегия также призвала спецдокладчика ООН по вопросу правозащитников и других уполномоченных лиц Совета по правам человека Объединенных наций направить совместное письмо правительству Азербайджана с призывом «подтвердить свои обязательства Декларации ООН о правах человека» и обеспечить возможность азербайджанским правозащитникам осуществлять свою деятельность без каких-либо препятствий и давления.

Общественный комитет защиты прав Ибадоглу также выступил с заявлением, в котором выразил тревогу за состояние здоровья политика. «Несмотря на все более сильное ухудшение состояния здоровья Губада Ибадоглу, власти Азербайджана ложно информировали ЕСПЧ о проведении ему необходимого медобследования и лечения», - говорится в документе поступившем корреспонденту «Кавказского узла».

При этом указывается на то, что власти скрывают Ибадоглу от международного наблюдения. «К Губаду Ибадоглу до сих пор не допущены представители Красного Креста. В его посещении было отказано главе миссии ЕС в Азербайджане и послам 13 стран ЕС, а также содокладчику Совета Европы по Азербайджану Лизе Кристофферсен, им не разрешили встретиться с Губадом Ибадоглу. Такое отношение к Ибадоглу дает основания полагать, что власти избрали линию на физическое уничтожение политика», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» глава общественного комитета и председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанли.

Общественный комитет потребовал немедленного освобождения Ибадоглу, а до того обеспечения ему эффективной медицинской помощи.

Гасанли указал на растущую международную поддержку Ибадоглу. «Уже коллегия адвокатов Нью-Йорка вступилась за Губада Ибадоглу. Это не просто профессиональное сообщество юристов одного города. Это авторитетная правовая структура, профессионализм которой признается во всем мире. Ее позиция и мнение считается авторитетным для международных организаций. Эта организация выразила готовность представлять семью Ибадоглу в международных структурах», - сказал Гасанли.

Брат политика Галиб Байрамов указал корреспонденту «Кавказского узла» на отсутствие позитивной динамики со здоровьем у Ибадоглу. «В последние две недели ему ставят капельницы. Но этот курс лечения пока не привел к улучшению состояния Губада. У него все еще высокий уровень сахара в крови. Боли в спине и конечностях не проходят», - сказал Байрамов.

Он отметил, что вскоре апелляционный суд рассмотрит жалобу на решение о продлении ареста Ибадоглу. «Это заседание могло бы стать возможностью для того, чтобы хотя бы Губада перевели под домашний арест. Однако при таком предвзятом отношении властей на это рассчитывать не приходится», - отметил Байрамов.

Представители пенитенциарной службы оказались не доступны для комментариев.

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