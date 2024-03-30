Губад Ибадоглу пожаловался родным на утрату зрения

30 марта 2024, 01:15

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Арестованный в Азербайджане оппозиционный политик и ученый-экономист Губад Ибадоглу стремительно теряет зрение, но эффективной медпомощи ему по-прежнему не оказывают, сообщил брат политзаключенного Галиб Байрамов.

Как писал "Кавказский узел", 7 марта суд в Баку отказался перевести Губада Ибадоглу под домашний арест, несмотря на стремительно ухудшающееся состояние здоровья арестованного. Адвокаты назвали это решение выполнением политического заказа. 14 марта апелляционный суд оставил политика под стражей. 20 марта адвокат сообщила, что врачи начали вводить Ибадоглу максимально допустимую дозу инсулина, но его состояние ухудшается.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что оппозиционеру отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья в СИЗО, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается. 15 февраля суд в Баку продлил срок ареста Ибадоглу до 24 мая.

Из-за обострения сахарного диабета Ибадоглу ускоренными темпами теряет зрение, сообщил его брат Галиб Байрамов корреспонденту «Кавказского узла» 29 марта.

«Губад уже не видит без очков титры с крупными шрифтами по телевизору с 4-5 метров. Мы консультировались со знакомыми врачами, они сказали, что это признаки ретинопатии, вызванной обострением сахарного диабета у Губада. У моего брата начались патологические изменения сосудов сетчатки глаза. Это приводит к нарушению кровоснабжения, что может повлечь за собой атрофию зрительного нерва и необратимую слепоту. Моему брату не проводят основательного обследования в связи сахарным диабетом, он не получает адекватного лечения. Эндокринолог главного медуправления Минюста ограничивается только увеличением дозы инсулина, ему уже вводят максимально допустимую дозу, но результатов нет. Уровень сахара в крови все равно превышает норму в два-три раза», - пояснил Байрамов.

Он отметил, что усугубление диабета влечет и другие последствия для здоровья, однако семья не владеет полной информацией о состоянии арестованного политика.

«Мы не знаем, что какие процессы у него в почках, печени, сердечно-сосудистой системе, так как системных и углубленных обследований и анализов не проводятся. При этом главное медуправление Минюста направляет в Европейский суд по правам человека документы с искаженными данными о результатах анализов и обследования», - заявил Байрамов.

По словам Байрамова, Ибадоглу также страдает от усталости, вялости и непрекращающейся головной боли, но причина этих состояний достоверно не определена.

В Пенитенциарной службе корреспонденту «Кавказского узла» заявили, что Ибадоглу периодически обследуется врачами и ему оказывают медицинскую помощь.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), которая предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

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