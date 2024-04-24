Медобследование подтвердило проблемы со здоровьем у Ибадоглу

24 апреля 2024, 21:40

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Результаты медицинского обследования, проведенного после освобождения азербайджанского политика и ученого Губада Ибадоглу из-под стражи, подтвердили прогрессирование у него ряда заболеваний и появление новых за время содержания под арестом в изоляторе, сообщил брат Ибадоглу.

Как сообщал "Кавказский узел", состояние здоровья ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля брат арестованного Галиб Байрамов. 22 апреля суд удовлетворил ходатайство о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается.

Брат политика Галиб Байрамов опубликовал в Facebook* пост о результатах медицинского обследования Ибадоглу, проведенного 23 апреля в гражданской клинике.

«Вчера мы начали обследование моего брата. Речь идет об инструментальных обследованиях (УЗИ, допплерография, эхокардиограммы, электрокардиограмма) и анализах. Среди предварительных результатов есть обнадеживающие и тревожные. К счастью, серьезных проблем с печенью, селезенкой и почками нет, а поскольку он регулярно принимал антихолестериновые препараты, то общий холестерин и другие показатели связанные с ним в норме. Наблюдается увеличение размеров печени, которое, будем надеяться, исчезнет при лечении», - написал Байрамов.

Вместе с тем в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» Байрамов сообщил, что обследование показало существенное увеличение толщины аорты, несущее в себе риск ее разрыва. «Теперь необходимы меры по предотвращению дальнейшего расширения аорты. Получается, что во время содержания Губада под стражей либо заявленные результаты медицинского обследования аорты были искажены, либо из-за высокого артериального давления и стрессов за последний период аорта стремительно расширялась», - отметил Байрамов.

По его словам, врачи констатировали также высокий уровень сахара в крови у Ибадоглу. «Показатели существенно превышают норму. Но надеемся, что посредством прогулок, частого пребывания на свежем воздухе и в далекой от стресса атмосфере удастся в скором времени нормализовать уровень сахара в крови», - продолжил Байрамов.

Обследование выявило также появление узла в щитовидной железе у Ибадоглу, было выявление и увеличение размеров предстательной железы. «В один день посетить всех врачей не удалось. По завершении всех обследований Губад пройдет интенсивный курс лечения. Пока назначения врачей позволяют лечиться дома или амбулаторно. Чтобы здоровье моего брата полностью восстановилось, врачи советуют ему одновременно с лечением отдохнуть некоторое время в спокойной, нераздражающей обстановке. Мы будем стараться максимально обеспечить ему покой», - отметил Байрамов.

Адвокат Бахруз Байрамов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что режим домашнего ареста позволяет Губаду Ибадоглу получать лечение. «Ежедневно с 10 часов утра до 10 часов вечера Губад Ибадоглу может выходить из дома и посещать медучреждения. Если понадобится стационарное лечение, то мы проинформируем следственный орган о необходимости перемены на некоторое время места пребывания. Проблем не должно быть, поскольку мера пресечения на домашний арест был изменена именно по состоянию здоровья Ибадоглу», - отметил адвокат.

Он подчеркнул, что защита будет добиваться полного прекращения уголовного дела Ибадоглу по оправдательным основаниям.

Сдвиг в деле Ибадоглу произошел после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, отметили правозащитники Руфат Сафаров и Эльшан Гасанов.



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