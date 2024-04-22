Губад Ибадоглу отпущен под домашний арест

22 апреля 2024, 21:45

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Суд в Баку принял решение об освобождении из-под стражи оппозиционного политика и ученого-экономиста Губада Ибадоглу по состоянию его здоровья. Защита удовлетворена решением суда, но добивается полного оправдания Ибадоглу.

Как писал "Кавказский узел", состояние здоровья ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля брат арестованного Галиб Байрамов.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается.

Наримановский районный суд Баку сегодня рассмотрел ходатайство защиты об изменении меры пресечения Губада Ибадоглу, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Бахруз Байрамов.

«Состояние Губада Ибадоглу с каждым днем ухудшается. У него уже возникли признаки гангрены на пальцах ног из-за высокого уровня сахарного диабета. Мы в очередной раз подали ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест по состоянию здоровья. Сегодня после обеда нам позвонили и сообщили, что надо срочно быть в Наримановском районном суде. И вот состоялось заседание и около половины пятого суд удовлетворил наше ходатайство и Ибадоглу был освобожден в зале суда и поехал домой», - сказал адвокат.

Сам Губад Ибадоглу выразил удовлетворение решением суда, но отметил, что это еще не окончательная победа. «Я не могу сказать, что освобожден. Пока мне изменили меру пресечения на домашний арест. Я не могу покидать пределы Баку, выезжать из Азербайджана, при смене места жительства я должен информировать соответствующий орган. Необоснованные обвинения с меня еще не сняты», - сказал Ибадоглу корреспонденту «Кавказского узла» по телефону.

Вместе с тем, по его словам, перевод под домашний арест позволит ему всерьез заняться здоровьем. «За 9 месяцев заключения из-за высокого уровня сахара в крови мое здоровье серьезно пошатнулось. Теперь предстоит обследоваться, лечиться», - сказал Ибадоглу.

Губад Ибадоглу поблагодарил всех, кто был причастен к его освобождению из-под стражи – своих адвокатов, журналистов и медиа, освещавших его дело, соратников по партии, правозащитников, представителей международных организаций, политиков и законодателей из иностранных государств, коллег из зарубежных академических кругов.

Ученый заявил, что призывает также освободить других политзаключенных – оппозиционеров и журналистов независимых медиа.

Губад Ибадоглу был задержан в июле 2023 года и обвинен по статье 204.3.1 УК Азербайджана (изготовление, приобретение или продажа поддельных денег или ценных бумаг, совершенные организованной группой), по которой ему грозит от 8 до 12 лет лишения свободы. 25 августа 2023 года Губаду Ибадоглу было предъявлено новое обвинение - в религиозном экстремизме, говорится в материале "Чем известный ученый не угодил азербайджанским властям", опубликованном на "Кавказском узле". 17 апреля следствие по делу было завершено.

Уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

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