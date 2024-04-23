Международное давление сыграло роль в освобождении Ибадоглу

23 апреля 2024, 16:43

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В деле Губада Ибадоглу нет доказательств и защита намерена добиваться его оправдания после того, как суд перевел оппозиционера под домашний арест, рассказали адвокаты. Сдвиг в деле Ибадоглу произошел после того, как группа американских конгрессменов предложила ввести санкции в отношении Азербайджана, отметили правозащитники Руфат Сафаров и Эльшан Гасанов.

Как сообщал "Кавказский узел", состояние здоровья ученого-экономиста, лидера Азербайджанской партии демократии и благоденствия Губада Ибадоглу ухудшилось в заключении. Уровень сахара в его крови более чем вдвое превышает допустимую норму, несмотря на попытки лечения, сообщил 13 апреля брат арестованного Галиб Байрамов. 22 апреля суд удовлетворил ходатайство о переводе Ибадоглу под домашний арест.

Брат и адвокат Губада Ибадоглу заявляли, что арестованному отказывают в госпитализации, несмотря на ухудшение здоровья, хотя ЕСПЧ еще в сентябре 2023 года обязал правительство Азербайджана обеспечить тяжелобольного оппозиционера эффективной медпомощью. Представитель медслужбы Минюста заявил, что Ибадоглу в стационарном лечении не нуждается.

После изменения меры пресечения в отношении Ибадоглу на домашний арест, защита намерена добиваться полного прекращения уголовного дела против него на оправдательных основаниях, сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

"Вчера [22 апреля] утром мы подали ходатайство о переводе Губада Ибадоглу под домашний арест по состоянию здоровья. У него уже появились потемнения на ногтях пальцев ног, что является признаками гангренами и дальнейшее отсутствие эффективной медицинской помощи могло бы привести к непоправимым последствиям для его здоровья. С другой стороны, предварительное следствие в отношении него уже закончилось и основания для содержания его под стражей из-за возможности уклонения от следствия, воздействия на ход следствия также были устранены. И вчера же суд рассмотрел наше ходатайство. Такое на практике бывает", – сказала Садыгова корреспонденту "Кавказского узла".

На вопрос было ли представлено в суд медицинское заключение из главного медицинского управления Минюста о состоянии здоровья, адвокат ответила, что суд не стал запрашивать документы из этого ведомства.

"Представитель следственного органа не стал возражать против удовлетворения ходатайства о переводе профессора Губада Ибадоглу под домашний арест по состоянию здоровья и суд удовлетворил ходатайство", – пояснила Садыгова.

Защита может поставить вопрос о закрытии уголовного дела, еще до того, как дело дойдет до суда, заявил другой адвокат Ибадоглу Бахруз Байрамов. "Предварительное следствие завершилось и в ближайшие дни нам поступят материалы уголовного дела для ознакомления. После того, как Губад Ибадоглу и адвокаты ознакомятся с делом, защита может представить ходатайство о прекращении уголовного дела по оправдательным основаниям. Обвинения Губаду Ибадоглу настолько абсурдны, что каких-либо достоверных доказательств против него не может быть", – сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Режим домашнего ареста предписывает Ибадоглу находиться дома с 22.00 по 10.00, пояснил он. "Днем он может покидать дом, но ему не разрешается выезжать за черту города Баку. Кроме того, он обязан по первому вызову явиться к следователю", – сказал адвокат.

На вопрос будет ли разрешено Ибадоглу лечь в больницу, если врачи сочтут это необходимым, адвокат сказал, что этот вопрос будет решаться по согласованию со следственным органом. "Думаю, что проблем не будет потому что решение о переводе под домашний арест было принято именно в связи с проблемами со здоровьем. Сегодня Ибадоглу уже ходил на обследование", – сказал Байрамов.

Губад Ибадоглу сегодня с утра находился на обследовании в одной из ведущих клиник Баку. Он сдал анализы, определенные тесты, прошел обследования. После получения результатов, диагнозы будут установлены или уточнены и в ближайшие дни Ибадоглу квалифицированными специалистами будет назначено лечение, рассказал его брат Галиб Байрамов.

"Конечно, освобождение из-под стражи, встречи с родными, с нашей пожилой матерью, соратниками, друзьями, журналистами благоприятно повлияли на состояние его духа. Весь вечер были встречи с людьми и это может быть даже отвлекло его от болей. Но конечно, болезни остаются и предстоит еще длительное лечение", – сказал Байрамов корреспонденту "Кавказского узла".

Освобождение Ибадоглу является результатом международного давления на официальный Баку, считает исполнительный директор НПО "Линия защиты" Руфат Сафаров.

Он отметил, что за девять месяцев содержания Ибадоглу под стражей по его делу было проведено свыше 40 судебных заседаний. Многие из них касались ходатайства о переводе под домашний арест, в том числе из-за проблем со здоровьем. Но до сих пор эти ходатайства не удовлетворялись.

"Арест Губада Ибадоглу носил политический характер и его освобождение также стало политическим решением – следствием международного давления", – сказал Сафаров корреспонденту "Кавказского узла".

Уголовное преследование Губада Ибадоглу вызвало широкий резонанс за рубежом. Госдепартамент и комиссия по правам человека Конгресса США, послы Германии, Великобритании, США и Франции, Европарламент и генеральный докладчик ПАСЕ по вопросу политических заключенных неоднократно требовали освободить Ибадоглу.

Руфат Сафаров считает, что вслед Ибадоглу можно ожидать и освобождения других политзаключенных. "Полагаю, что, если власти не продемонстрируют готовность серьезно решать проблему политзаключенных над ними будут нависать угроза санкций", – сказал правозащитник.

Мнение о том, что Ибадоглу был освобожден в результате международного давления высказал также сокоординатор Союза "За свободу политзаключенным Азербайджана" Эльшан Гасанов.

"Власти Азербайджана в последние 30 лет не обременяли себя выполнением международных обязательств в области прав человека. Но то, что происходит в последние месяцы – переходит все грани. С конца 2022 г. были арестованы известные общественные и политические деятели – Бахтияр Гаджиев, Назим Бейдемирли, Губад Ибадоглу. Но с ноября прошлого года маховик репрессий был запущен на полную катушку – арестовали журналистов трех популярных изданий Abzas Media, Kanal-13, Toplum TV, члена Национального совета демократических сил Тофига Ягублу, ряд активистов партии Народного фронта", – сказал Гасанов корреспонденту "Кавказского узла".

Эти действия властей сопровождались агрессивной антизападной кампанией только за то, что политики США и ЕС критиковали преследование активистов в Азербайджане по политическим мотивам. Терпение Запада также стало иссякать. В ПАСЕ приостановили полномочия азербайджанской делегации. Только после этого власти Азербайджана возобновили работу комиссии по вопросам помилования, отметил правозащитник.

Решающее влияние на освобождение Ибадоглу повлияла появление в Конгрессе США проекта закона о санкциях в отношении Азербайджана. "Именно угроза оглашения поименного списка силовиков и чиновников, которые окажутся под санкциями стало очевидно триггером для освобождения Ибадоглу. Пока не появляется угроза санкций азербайджанские власти не предпринимают решительных действий", – сказал Гасанов.

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