Арест Назима Бейдемирли продлен вопреки доводам защиты

29 марта 2024, 14:43

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Суд в Баку продлил на месяц срок ареста бывшего депутата Назима Бейдемирли, несмотря на доводы защиты о том, что следственные действия не проводятся, сообщил адвокат. Состояние здоровья Бейдемирли ухудшилось на фоне неэффективной медпомощи в изоляторе, рассказала его супруга.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. В полиции заявили, что он задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 1 сентября Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита. 1 февраля срок ареста Бейдемирли был продлен на два месяца, до 4 апреля.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Сегодня Наримановский райсуд Баку продлил срок ареста Бейдемирли, рассмотрев представление следствия о продлении еще на месяц срока предварительного заключения, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Агиль Лаидж.

По его словам, защита выступила против продления ареста. "У следствия было достаточно времени завершить уже расследование, которое продолжается уже почти 9 месяцев. С другой стороны, раз им необходимо еще время, то следствие может проводиться и без содержания Бейдемирли под стражей. Тем более, что у него серьезные проблемы со здоровьем. К сожалению, суд не учел наши доводы и удовлетворил ходатайство. Срок ареста Назима Бейдемирли продлен до 4 мая", - сказал адвокат, добавив, что защита обжалует это решение.

Назим Бейдемирли почувствовал себя плохо в бакинском СИЗО, врач указал на риск осложнений, сообщила 2 марта супруга арестованного. Бейдемирли не может добиться положенного по закону обследования врачами на его выбор, отметил адвокат.

Супруга экс-депутата Фарида Бейдемирли сообщила об ухудшении состояния здоровья ее мужа и отсутствии эффективной медицинской помощи ему.

"С одной стороны, согласно результатам обследования, проведенного в СИЗО, Назим самый здоровый человек на планете, с другой – тюремный врач прописал ему лечение. Но из-за того, что точный диагноз нам не говорят, я не могу купить лекарства ему. При этом, у него кровяное давление не нормализуется. Внезапно у него темнеет в глазах, едва с ним не случается обморок. Нам не позволяют, чтобы Назима обследовали приглашенные нами медики, чтобы они взяли у него анализы. Мы обращались к руководству Пенитенциарной службы. Тюремным врачам Назим не доверяет", - сказала Фарида Бейдемирли корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Пенитенциарной службы воздержался от комментариев корреспонденту "Кавказского узла" относительно состояния здоровья Бейдемирли, отметив, что медицинская помощь оказывается всем нуждающимся в ней заключенным.

Сотрудник Наримановского райсуда подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о продлении срока ареста Назима Бейдемирли. Представители следственного органа оказались недоступными для комментариев.

Напомним, правозащитник Эмин Гусейнов считает Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды", - ранее сказал Гусейнов "Кавказскому узлу".

Назим Бейдемирли заявлял, что в селе Союдлу есть экологические проблемы. По его словам, в бытность депутатом он направлял запрос в Минэкологии в связи с вредом, наносимым золоторудным предприятием.

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