Срок ареста Назима Бейдемирли продлен на два месяца

01 февраля 2024, 12:40

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Срок предварительного заключения бывшего депутата парламента Азербайджана, предпринимателя Назима Бейдемирли продлен еще на два месяца. Защита не согласна с решением суда и намерена обжаловать его.

Как сообщал "Кавказский узел", Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции заявили, что его задержали по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 1 сентября Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние даже и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным. 1 ноября срок ареста Бейдемирли был продлен на три месяца.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие. Были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники сообщили о давлении силовиков на сельчан.

Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания Бейдемирли под стражей состоялось в Наримановском районном суде Баку 31 января, сегодня сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бейдемирли Агиль Лаидж. Адвокат отметил, что необходимости в продлении срока предварительного заключения нет, поскольку следственных действий с ним не проводится. "Если следственному органу так необходимо продлить срок следствия, то в таком случае Бейдемирли можно освободить из-под стражи. По первому же вызову он будет приходить на процессуальные действия. Мы эту позицию довели до суда. Но ходатайство не было удовлетворено. Срок ареста Бейдемирли продлен на два месяца, до 4 апреля", - сказал адвокат, добавив, что защита подаст апелляцию.

Адвокат подчеркнул, что во время заседания суда его подзащитный отверг обвинения и назвал себя "заложником". "Назим Бейдемирли считает, что его преследуют за то, что он поддержал требования жителей села Союдлу, протестовавших против загрязнения окружающей среды", - сказал Агиль Лаидж.

Правозащитник Эмин Гусейнов считает Бейдемирли "экологическим узником". "Этого человека арестовали за то, что он поддержал требования местных жителей, боровшихся против загрязнения окружающей среды. Содержать его в тюрьме в то время, как Азербайджан готовится провести всемирную климатическую конференцию, нонсенс. Он и другие политзаключенные должны быть освобождены", - сказал Гусейнов, являющийся сопредседателем Азербайджанской гражданской коалиции в изгнании (AZEX, The Azerbaijani Exiled Civic Coalition) и директором Института свободы и безопасности репортеров.

Руководящий орган Рамочной конвенции ООН об изменении климата в декабре 2023 года одобрил проведение следующего саммита COP29 в Азербайджане. Для одобрения заявки Азербайджану, по информации ТАСС, потребовалась поддержка членов Восточноевропейской группы, участвующих в COP28 в Дубае. 13 января президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании оргкомитета в связи с проведением в Баку 29-й сессии COP29. Бакинская конференция станет первой на постсоветском пространстве. Ранее Алиев сообщил, что, по предварительным оценкам, в дни проведения СОР-29 столицу Азербайджана посетят 70-80 тысяч иностранных гостей, говорится в сообщении на сайте Национальной ассоциации нефтегазового сервиса.



Ранее Лаидж сказал корреспонденту "Кавказского узла", что обвинения в адрес Бейдемирли не подкреплены доказательствами. "Оба обвинения Бейдемирли не имеют доказательной базы. По первому обвинению он якобы шантажировал своего делового партнера, хотя никаких достоверных доказательств этого нет. А второе обвинение вовсе абсурдно. Его обвиняют по эпизоду, который якобы имел место 27 лет назад в Липецке. Оно вовсе несостоятельно, по меньшей мере, из-за истечения срока давности. С другой стороны, обвинения не относятся к тяжким преступлениям против личности. Кроме того, Назим Бейдемирли – известный в стране общественный деятель, предприниматель, он дорожит своей репутацией и не станет скрываться от следствия. Поэтому содержать его под стражей нет необходимости", – подчеркнул адвокат.

В Наримановском районном суде Баку подтвердили информацию о продлении срока ареста Бейдемирли. Представители главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД оказались недоступны для комментариев.

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