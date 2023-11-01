Суд в Баку продлил срок ареста Назима Бейдемирли  

01 ноября 2023, 17:00

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Срок ареста бывшего депутата парламента Азербайджана, предпринимателя Назима Бейдемирли продлен на три месяца. Защита сочла решение суда необоснованным и намерена обжаловать его.

"Кавказский узел" писал, что Назим Бейдемирли был задержан 4 июля. В полиции сообщили, что его задержали по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 1 сентября Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние даже и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.

В Наримановском районном суде Баку сегодня состоялось рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания Бейдемирли под стражей еще на три месяца, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Бейдемирли Агиль Лаидж.

По его словам, защита ходатайствовала об изменении меры пресечения. "Мы указали, что необходимости в продлении срока содержания Назима Бейдемирли под стражей нет. Все равно никаких следственных действий не проводится. Но если полиция собирается проводить какие-то следственно-процессуальные мероприятия, то пусть изменят меру пресечения, выпустят Бейдемирли и он по первому же вызову явится. С другой стороны, современные средства позволяют отслеживать место нахождения, обвиняемого на свободе и скрыться от следствия практически невозможно. К сожалению, суд не удовлетворил наше ходатайство и продлил срок ареста Назима Бейдемирли еще на три месяца – до 4 февраля 2024 года", - сказал адвокат. Он отметил, что защита обжалует это решение в апелляционной инстанции.

Адвокат подчеркнул, что во время заседания суда его подзащитный назвал себя "заложником". "Назим Бейдемирли отвергает обвинения, потому считает свой арест незаконным, а себя заложником. Бейдемирли считает, что его преследуют за поддержку требований жителей села Союдлу, протестовавших против загрязнения окружающей среды", - сказал адвокат.

20 июня силовики применили спецсредства для разгона акции жителей села Союдлу Гядабейского района, выступавших против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Среди протестующих были пострадавшие. Были арестованы пять человек, еще одна пожилая женщина приговорена к штрафу. 30 июня правозащитники сообщили о давлении силовиков на сельчан.

Ранее Лаидж сказал корреспонденту "Кавказского узла", что обвинения в адрес Бейдемирли не подкреплены доказательствами. "Оба обвинения Бейдемирли не имеют доказательной базы. По первому обвинению он якобы шантажировал своего делового партнера, хотя никаких достоверных доказательств этого нет. А второе обвинение вовсе абсурдно. Его обвиняют по эпизоду, который якобы имел место 27 лет назад в Липецке. Оно вовсе несостоятельно по меньшей мере из-за истечения срока давности. С другой стороны, обвинения не относятся к тяжким преступлениям против личности. Кроме того, Назим Бейдемирли известный в стране общественный деятель, предприниматель, он дорожит своей репутацией и не станет скрываться от следствия. Поэтому содержать его под стражей нет необходимости", – подчеркнул адвокат.

В Наримановском районном суде Баку подтвердили информацию о продлении срока ареста Бейдемирли. Представители следственного органа – главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД - оказались недоступны для комментариев.

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