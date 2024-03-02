Состояние Назима Бейдемирли ухудшилось в бакинском изоляторе

02 марта 2024, 15:11

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Бывший депутат Назим Бейдемирли почувствовал себя плохо в бакинском СИЗО, врач указал на риск осложнений, сообщила супруга арестованного. Бейдемирли не может добиться положенного по закону обследования врачами на его выбор, отметил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", бывший депутат парламента Азербайджана, предприниматель Назим Бейдемирли был задержан и арестован в июле 2023 года. В полиции заявили, что он задержан по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 1 сентября Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.

Жители села Союдлу в 2023 году протестовали против строительства искусственного водоема для стока отходов золотодобычи на месторождении "Гядабей". Подробности приведены в справке "Кавказского узла" "Протесты в Союдлу: люди против рудника".

Состояние здоровья Назима Бейдемирли, содержащегося в Бакинском СИЗО-1, ухудшилось, сообщила сегодня корреспонденту «Кавказского узла» супруга арестованного, Фарида Бейдемирли.

"Назим позвонил вчера (1 марта) днем и сообщил, что утром ему стало плохо с сердцем. Ему срочно сделали электрокардиограмму и эхокардиограмму. Врач ему сообщил, что импульсивная блокада сердца у него вступила во вторую фазу. Врач указал на необходимость срочной сдачи крови и - в зависимости от результатов - назначения лечения. Ибо отсутствие лечения может вызвать осложнения. Блокада сердца означает нарушение ритма сердцебиения", - рассказала она.

По ее словам, Назим Бейдемирли отказывается сдавать кровь врачам пенитенциарной системы, поскольку не доверяет качеству исследования и не верит, что ему дадут объективные результаты. "Назим требует, что ему сделали анализы в лаборатории по выбору, которой он доверял бы", - отметила супруга экс-депутата.

Она добавила, что еще 19 февраля врачи пенитенциарной службы обследовали по своей инициативе ее мужа, сделали рентгеновский снимок. "Ему тогда померили кровяное давление , оно оказалось высоким. Назиму посоветовали сделать лабораторные анализы. Однако Назим не согласился и попросил пригласить в СИЗО доверенных врачей для сдачи им образцов крови на анализ. Наш адвокат 21 февраля официально обратился руководству пенитенциарной службы. Но до сих пор возможность обследования у доверенных врачей Назиму не обеспечили", - сказала Фарида Бейдермирли.

Адвокат экс-депутата Агиль Лаидж считает правомерным требование Бейдемирли об обследовании врачами по его выбору. По его словам, согласно статье 27.6 правил внутреннего распорядка мест заключения, утвержденного кабинетом министров Азербайджана 26 февраля 2014 года, по просьбе арестованного или по ходатайству его адвоката заключенному обеспечивается медицинское обследование специалистами по выбору заключенного. При этом расходы оплачиваются за счет заключенного, добавил адвокат.

Защитник подтвердил, что 21 февраля официально обратился к руководству Пенитенциарной службы для обеспечения Назиму Бейдемирли возможности обследоваться у врачей по его выбору. "К сожалению, на наше обращение пока никакой реакции нет", - сказал Лаидж корреспонденту "Кавказского узла".

Представители Пенитенциарной службы оказались недоступными для комментариев.

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