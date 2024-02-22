Интерес врачей СИЗО к Тофигу Ягублу встревожил близких оппозиционера

22 февраля 2024, 03:39

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Семья азербайджанского оппозиционера Тофига Ягублу встревожена внезапным медицинским обследованием, которое политику провели в СИЗО без его собственного обращения. Неожиданный интерес врачей к состоянию здоровья Ягублу и других политзаключенных их близкие связали с резонансом после смерти российского политика Алексея Навального.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 декабря 2023 года азербайджанский оппозиционер Тофиг Ягублу был задержан по подозрению в мошенничестве и подделке документов, а на следующий день арестован. Оппозиционер отверг обвинения, а его соратники назвали дело политическим заказом. Суды неоднократно отказывались отпустить Ягублу даже под домашний арест.

Тофиг Ягублу уже неоднократно задерживался по разным обвинениям и пребывал под арестом. Правозащитники признали его узником совести. 19 октября 2019 года Ягублу был арестован на 30 суток после митинга оппозиции в Баку. После выхода на свободу он рассказал об избиении и угрозах с требованием прекратить оппозиционную деятельность. По обвинению в организации массовых беспорядков в Исмаиллы Ягублу осудили вместе с лидером движения "Республиканская альтернатива" Ильгаром Мамедовым. ЕСПЧ признал нарушение прав Ягублу при аресте. В марте 2016 года Ягублу был помилован президентом Азербайджана.

Врачи СИЗО-1 в Баку провели Тофигу Ягублу рентгеновское обследование и кардиологический осмотр, хотя сам он с просьбой об обследованиях к учреждению не обращался, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» дочь политика Нигяр Хази.

«В конце прошлой неделе у отца взяли образцы крови на анализ, хотя он не просил об этом. Обычно заключенных обследуют и берут анализы при поступлении в СИЗО. С отцом так же поступили в декабре прошлого года после ареста. 21 февраля отец позвонил и сказал, что ему сделали рентгеновский снимок, проверили сердце. Врачи объяснили рентген и осмотр кардиологом превышением уровня холестерина в крови, выявленным при анализе. Отцу назначили в связи с этим лекарство «Дислиптин». На пятницу этой недели (23 февраля) отцу назначили УЗИ-обследование. Когда отец спросил к чему эти обследования, врачи ответили: «просто обследуем», - рассказала она.

Хази выразила надежду, что «обследования проводятся с добрыми намерениями». «У отца нет серьезных жалоб на здоровье, хотя он ускоренно теряет вес. К тому же смерть в колонии российского оппозиционного политика Алексея Навального усиливает у нас беспокойство за отца», - отметила дочь оппозиционера.

16 февраля УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщило, что Алексей Навальный скончался в колонии после того, как его состояние резко ухудшилось. В Тбилиси, Батуми и Ереване вечером в этот же день активисты почтили память Навального. Мемориал памяти Навального появился и в Баку - для местных активистов смерть российского оппозиционера стала тревожным напоминанием о судьбах политзаключенных.

Супруга бывшего депутата парламента Азербайджана Назима Бейдемирли Фарида Бейдемирли также сообщила о неожиданном интересе врачей СИЗО к здоровью ее мужа.

«Муж 21 февраля позвонил мне. Оказывается, 19 февраля Назима пригласили в медпункт СИЗО, хотя он не обращался за помощью. Ему сделали рентгеновский снимок, померили кровяное давление. Оно оказалось высоким, хотя ранее он не жаловался на давление. Ему посоветовали лабораторные анализы, однако Назим не согласился, он хочет прибытия доверенных врачей в СИЗО. Мы будем обращаться официально с такой просьбой», - сказала Бейдермирли корреспонденту «Кавказского узла».

Фарида добавила, что у ее мужа есть проблемы с бронхами и ежегодно в ноябре он проходил курс физиотерапевтического лечения. «Но из-за ареста в прошлом ноябре он не смог получить это лечение, что сказывается на его здоровье», - отметила Бейдемирли.

Назим Бейдемирли был задержан 4 июля по заявлению о вымогательстве, однако защита назвала его дело местью за поддержку жителей Союдлу. 5 июля суд арестовал Бейдемирли на четыре месяца. 1 сентября Бейдемирли был также обвинен в вымогательстве, совершенном 27 лет назад в России. Если инкриминируемое Бейдемирли деяние даже и имело место, то срок давности по этому преступлению давно истек как в Азербайджане, так и в России, заявила защита. Правозащитники признали Бейдемирли политзаключенным.

Журналисту Поладу Асланову, который отбывает наказание в колонии, также было объявлено о комплексном медицинском обследовании. Тюремный врач при этом сослался на указание из Главного медицинского управления Минюста.

«Две недели назад Полада посещал сотрудник главного медуправления Минюста в связи с запросом международного Комитета защиты журналистов об оказании медпомощи моему мужу. Этот сотрудник предложил Поладу пройти за свой счет обследование в гражданской клинике и обещал прислать только невропатолога. Однако в конце прошлой недели Поладу вдруг сделали УЗИ-обследование, - правда результатов не дали и лечения пока не назначили. На этой неделе его обследовал стоматолог, а 20 февраля тюремный врач ему сказал, что будет комплексное медобследование и результаты представят в Главное медуправление Минюста», - рассказала супруга журналиста Гюльмира Асланова "Кавказскому узлу".

Она отметила, что у Асланова действительно есть жалобы на здоровье. "Мы надеемся, что эти обследования закончатся наконец назначением лечения. Полад жалуется на сильные боли в почках и нервное напряжение", - пояснила женщина.

16 ноября 2020 года суд приговорил Полада Асланова, главреда интернет-изданий Xeberman.com и Press-az.com, к 16 годам лишения свободы по делу о госизмене. Апелляционная жалоба журналиста не была удовлетворена, а 24 февраля Верховный суд Азербайджана частично удовлетворил его кассационную жалобу, сократив ему срок наказания с 16 до 13 лет лишения свободы. Защита требовала оправдать Асланова, а жена осужденного считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных.

Исполнительный директор НПО «Линия защиты» Руфат Сафаров счел «внезапное внимание к здоровью политзаключенных» нехарактерным для азербайджанской пенитенциарной системы.

«С одной стороны, несмотря на ухудшение состояния здоровья профессора Губада Ибадоглу, ему упорно отказывают в госпитализации. С другой стороны, врачи Минюста по собственной инициативе обследуют других политзаключенных. Возможно, эти обследования вызваны заявлениями близких политзаключенных, которые встревожились за судьбу своих родных после смерти в российской тюрьме Алексея Навального, - но вопрос, почему в таком случае не переводят в больницу Губада Ибадоглу. Логику чиновников и силовиков очень сложно понять, скорее она в их действиях отсутствует», - сказал Сафаров "Кавказскому узлу".

Сафаров напомнил, что сам имел опыт заключения по политическим мотивам, и тогда никаких обследований без его просьбы не проводилось. «Меня обследовали, брали анализы при поступлении в СИЗО, а при приеме в колонию проверяли на туберкулез. Больше никаких обследований не было», - сказал Сафаров.

Позитивным фактом он назвал оперативную реакцию пенитенциарной службы на боли к желчном пузыре у активиста Раиля Аббасова, которого, по данным Сафарова, экстренно перевели в тюремный госпиталь.

Представители пенитенциарной службы оказались недоступны для комментариев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.