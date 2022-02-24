Срок наказания Поладу Асланову сокращен на три года

24 февраля 2022, 10:45

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Верховный суд Азербайджана сегодня частично удовлетворил кассационную жалобу журналиста Полада Асланова. Срок наказания ему сокращен с 16 до 13 лет лишения свободы.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 января Полад Асланов объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. 18 января жену Асланова принял генпрокурор Азербайджана и взял дело под личный контроль, но Асланов продолжил голодовку. Журналист озвучил жалобы на физическое и психологическое давление в колонии. Состояние Асланова резко ухудшилось на 18-е сутки голодовки, что обеспокоило врачей. На 19-е сутки голодовки он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы после того, как упал в обморок в колонии. 25 января, на 20-е сутки голодовки, Асланов прекратил акцию по настоянию врачей. Состояние журналиста ухудшилось после голодовки, но ему не оказывается медицинская помощь, заявила его супруга 29 января. 31 января Асланов был этапирован из Лечебного учреждения Пенитенциарной службы в СИЗО.

Высшая судебная инстанция сократила срок наказания Поладу Асланову с 16 до 13 лет лишения свободы. Защита просила об оправдательном вердикте, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Эльчин Садыгов.

Он заявил, что защита "продолжит юридические шаги по восстановлению прав журналиста".

Напомним, Гюльмира Асланова считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных. В обвинении фигурировали его публикации от 3 января и 5 января 2018 года на Xeberman.com, рассказала она "Кавказскому узлу". В этих публикациях говорится, как силовики требуют денег от турфирм за каждого паломника, который выезжает в Иран. Асланов также публиковал списки политзаключенных, фокусируя внимание на этой проблеме. В частности, "Новый список политзаключенных – 94 человека" был опубликован в интернет-издании Xeberman 17 октября 2016 года, рассказала супруга журналиста.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".