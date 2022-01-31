Полад Асланов этапирован в изолятор

31 января 2022, 16:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Журналист Полад Асланов этапирован из тюремной больницы в следственный изолятор. Накануне врачи осмотрели Асланова впервые за пять дней после окончания его голодовки, сообщила жена журналиста.

Как писал "Кавказский узел", 6 января Полад Асланов объявил голодовку, требуя пересмотра своего дела. 18 января жену Асланова принял генпрокурор Азербайджана и взял дело под личный контроль, но Асланов продолжил голодовку. Журналист озвучил жалобы на физическое и психологическое давление в колонии. Состояние Асланова резко ухудшилось на 18-е сутки голодовки, что обеспокоило врачей. На 19-е сутки голодовки он был госпитализирован в лечебное учреждение Пенитенциарной службы после того, как упал в обморок в колонии. 25 января, на 20-е сутки голодовки, Асланов прекратил акцию по настоянию врачей. Состояние Полада Асланова ухудшилось после голодовки, но ему не оказывается медицинская помощь, заявила его супруга 29 января.

Как рассказала жена журналиста Гюльмира Асланова, 31 января ее муж был этапирован из Лечебного учреждения Пенитенциарной службы в СИЗО. По ее словам, это связано с предстоящим рассмотрением его кассационной жалобы в Верховном суде Азербайджан, которое назначено на 3 февраля.

"Полад сегодня позвонил и сообщил, что утром его этапировали в Кюрдаханский СИЗО (Бакинский СИЗО-1). Таков порядок – заключенных перед рассмотрением их кассационной жалобы в Верховном суде отправляют в СИЗО", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее словам, врачи осмотрели Асланова. "Полад сообщил, что в связи с возникшими у него в результате голодовки отеками на лице, ногах и руках его, наконец, 30 января осмотрели врачи. Очевидно, они отреагировали после того, как я сообщила в СМИ о том, что после голодовки Полада не обследовали, ему не оказывают медицинскую помощь. Поладу сделали укол витамина B, а потом капельницу поставили, но он не знал, из каких лекарств. Инъекции вызвали аллергию, у него начался зуд и возникла сыпь на теле, а отеки пока не прошли. Видимо, какое-то лекарство дало негативную реакцию. В целом, его состояние удовлетворительное, головокружения больше нет, он немного пришел в себя. Видимо, из-за того, что его состояние позволяло, Полада перевели в СИЗО. Он по телефону мне сказал, что в СИЗО обратится к врачам в связи с отеком и аллергией. Полад сохраняет бодрость духа и удовлетворен тем, что сможет принять участие в рассмотрении кассационной жалобы", - сказала Асланова. После прекращения голодовки у Асланова не брали образцов крови на анализ, добавила она.

Пенитенциарная служба ответственна за здоровье и жизнь Полада Асланова, отметил глава Центра мониторинга политзаключенных, бывший "узник совести", юрист Эльшан Гасанов. По его словам, это отражено в законе "О правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения". При этом статья 15 этого закона гарантирует право заключенных на медицинское обслуживание. При возникновении у них проблем со здоровьем, согласно статье 22 закона, медики должны обследовать и лечить заключенного, отметил он.

"Поэтому, если, заключенный подает заявление о голодовке, то с самого начала его должны поместить в санчаcть и взять под наблюдение и оказывать необходимую помощь. При завершении голодовки должно быть проведено обследование для назначения лечения и реабилитации. Заключенным должны вводить инъекции витаминов, питательные вещества, если необходимо - физиотерапевтические процедуры, чтобы его организм как можно быстрее восстановился. Ведь в результате голодовки иммунитет падает, и заключенный может быть восприимчив к инфекционным и вирусным заболеваниям. Заключенный должен содержаться в медучреждении до полного устранения последствий голодовки на организм. Отказ в обследовании Полада Асланова является нарушением его прав", - заявил Гасанов в беседе с корреспондентом "Кавказского узла".

При этом, по его словам, порядок действий медработников при голодовках регламентируется нормативными актами Пенитенциарной службы. "К сожалению, нормативные акты не публикуются пенитенциарной службой. Но закон имеет преобладающую силу, и поскольку он гарантирует заключенному медицинское обеспечение, то осужденный должен получить врачебную помощь на уровне, необходимом для восстановления его здоровья", - сказал Гасанов.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы воздержались от комментариев о состоянии здоровья Полада Асланова и оказания ему медпомощи. отметив, что данный вопрос в компетенции Главного медицинского управление Минюста. От других комментариев в ведомстве отказались.

В медуправлении Минюста отказались от комментариев, сославшись на отсутствие полномочий.

Гюльмира Асланова ранее высказывала предположение, что ее мужа преследуют по сфабрикованному обвинению из-за публикаций материалов о вымогательствах силовиков. "Полада обвинили в том, что он занимался шпионажем в пользу Ирана и получал задания публиковать материалы, "дискредитирующие спецслужбы" Азербайджана. На самом деле Полад критиковал вымогательство сотрудниками спецслужб денег у турфирм, которые возили паломников в Иран. Полад не был голословен, он основывался на свидетельствах", - заявила Гюльмира Асланова.

Гюльмира Асланова считает, что ее мужа преследуют за освещение случаев нарушения прав человека и дел политзаключенных. В обвинении фигурировали его публикации от 3 января и 5 января 2018 года на Xeberman.com, рассказала она "Кавказскому узлу". В этих публикациях рассказывается, как силовики требуют денег от турфирм за каждого паломника, который выезжает в Иран. Полад Асланов также публиковал списки политзаключенных, фокусируя внимание на этой проблеме. В частности, "Новый список политзаключенных – 94 человека" был опубликован в интернет-издании Xeberman 17 октября 2016 года, рассказала супруга журналиста.

Случаи преследования активистов в регионах юга России и Кавказа освещаются на странице "Кавказского узла" "Преследование активистов".