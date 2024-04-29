Власти Карачаево-Черкесии выделили два миллиона семьям погибших силовиков

29 апреля 2024, 15:33

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Глава Карачаево-Черкесии распорядился выплатить по миллиону рублей семьям двух силовиков, погибших при нападении в поселке Мара-Аягъы. Четырем раненым силовикам решено выплатить по 300 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", семьям силовиков, погибших и раненных в результате нападения в поселке Мара-Аягъы, будет оказана "вся необходимая помощь", пообещал сегодня глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, не озвучив подробностей.

Два силовика (подполковник внутренней службы Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов) погибли в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы. Ранения получили трое полицейских и сотрудник Росгвардии. Состояние всех четырех раненых оценивается как тяжелое, они помещены в реанимацию, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии.

Рашид Темрезов подписал указ о материальной помощи семьям сотрудников полиции, погибших и получивших ранения при нападении на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы, сообщил сотрудник пресс-службы главы Карачаево-Черкесии.

"Согласно документу, в связи трагическим событием, произошедшим в ночь на 29 апреля, будет оказана единовременная материальная помощь семьям погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников правоохранительных органов РФ в размере 1 млн рублей", - сказал он.

Кроме того, по его словам, четырем раненым силовикам будет выплачена единовременная помощь в размере 300 тысяч рублей, пишет "Интерфакс".

Напомним, минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Они опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске, сообщил Следком.

В ночь на 22 апреля нападение было также совершено на полицейских в Карачаевске. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск были объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

Рашид Темрезов 22 апреля подписал указ об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших в Карачаевске сотрудников ОМВД, они получат по миллиону рублей. Раненому была обещана единовременная помощь в 300 тысяч рублей.

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