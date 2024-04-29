29 апреля 2024, 12:49

Темрезов пообещал помощь семьям жертв атаки в Мара-Аягъы

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Семьям силовиков, погибших и раненных в результате нападения в поселке Мара-Аягъы, будет оказана необходимая помощь, заявил глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов.

Как писал "Кавказский узел", подполковник внутренней службы Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов погибли в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы, ранения получили трое полицейских и сотрудник Росгвардии. Состояние всех четырех раненых оценивается как тяжелое, они помещены в реанимацию, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии

Минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Они опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске, сообщил Следком.

Министру здравоохранения Карачаево-Черкесии даны поручения "лично контролировать ситуацию" с ранеными силовиками, сообщил сегодня глава республики Рашид Темрезов.

"Семьям погибших и раненых сотрудников будет оказана вся необходимая помощь и поддержка", - написал он в своем телеграм-канале. Подробности запланированной помощи в публикации не приведены.

Напомним, в ночь на 22 апреля нападение было также совершено на полицейских в Карачаевске. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск были объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

Рашид Темрезов 22 апреля подписал указ об оказании единовременной материальной помощи семьям погибших сотрудников ОМВД, они получат по миллиону рублей. Раненому была обещана единовременная помощь в 300 тысяч рублей.

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Примечание:

"Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Два жителя Карачаево-Черкесии осуждены за попытку присоединиться к ИГ*", "Задержание предполагаемого боевика в Черкесске напомнило об одиночных атаках членов ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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