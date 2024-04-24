Найден автомобиль участников нападения на полицейских в Карачаевске

24 апреля 2024, 15:35

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Карачаево-Черкесии найден автомобиль, на котором скрылись участники нападения на полицейских в Карачаевске, поиски пятерых подозреваемых продолжаются, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", нападение на полицейских было совершено в ночь на 22 апреля на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Неизвестные открыли по ним стрельбу, а затем похитили их табельное оружие. В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД.

В Карачаево-Черкесии обнаружен автомобиль "объявленных в розыск лиц", сообщила сегодня в своем телеграм-канале республиканское управление СКР.

"В результате проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на территории республики установлен легковой автомобиль, на котором фигуранты скрылись с места происшествия. Следователями и криминалистами регионального управления СК проведен осмотр машины и ее изъятие, в ближайшее время будут назначены необходимые экспертизы", - сообщило ведомство.

Пятеро подозреваемых местных жителей по-прежнему "скрываются от органов предварительного следствия", отмечается в публикации.

Напомним, вооруженный инцидент в Карачаевске стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. При этом нападение на полицейских не связано с вооруженным подпольем, поскольку на Северном Кавказе оно практически ликвидировано, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. Нападавшие могут быть из криминальной среды, в том числе бывшими контрактниками ЧВК, на это указывает уровень их подготовки, отметили они.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.