Сотрудник полиции. Фото: Денис Яковлев / Югополис

23 апреля 2024, 13:10

МВД назвало имена подозреваемых в нападении на полицейских в Карачаевске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В розыск объявлены Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, которые, по версии следствия, совершили нападение на сотрудников полиции в Карачаевске, сообщило МВД по Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", ранее источник сообщил, что по делу о нападении на полицейских в Карачаевске разыскиваются пять жителей поселков Новый Карачай, Правокубанский и Московский. Официальной информации об этом мне было.

По делу о нападении на полицейских в Карачаевске в розыск объявлены Руслан Эльканов 1997 года рождения, Ахмат Эльканов 1999 года рождения, Казбек Джазаев 1994 года рождения, Руслан Семенов 1988 года рождения, а также Владимир Аверьянов 1989 года рождения, сообщило сегодня в своем телеграм-канале МВД по Карачаево-Черкесии.

Следствие считает, что они совершили нападение на экипаж группы быстрого реагирования МО МВД "Карачаевский". Разыскиваемые могут быть вооружены, следует соблюдать осторожность, не вступать с ними в диалог и не пытаться задержать самостоятельно, сказано в сообщении.

Напомним, в Карачаевске в ночь на 22 апреля двое полицейских были убиты и один ранен в результате нападения. Этот вооруженный инцидент стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. Власти выделили семьям погибших силовиков по миллиону рублей.

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Примечание:

"Два жителя Карачаево-Черкесии осуждены за попытку присоединиться к ИГ*", "Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Задержание предполагаемого боевика в Черкесске напомнило об одиночных атаках членов ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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