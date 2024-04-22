Вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года

22 апреля 2024, 09:52

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодняшнему нападению на полицейских в Карачаевском районе, в результате которого убиты два силовика, предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в Карачаевске совершено нападение на наряд патрульно-постовой службы, два силовика убиты, один – ранен.

Сегодняшнему нападению на силовиков в Карачаевске предшествовало введение режима контртеррористической операции (КТО) 26 ноября 2021 года в Карачаевском районе. Тогда были убиты два предполагаемых боевика, которые, по версии следствия, планировали теракт. Операция прошла в горной местности недалеко от аула Каменномост.

До введения режима КТО в Карачаевском районе силовики не сообщали о проведении контртеррористических операций в республике с 2017 года. 18 декабря 2017 года режим КТО был введен в Зеленчукском районе. Тогда в перестрелке силовики убили пять человек.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.