Сотрудники ФСБ. Фото: ЦОС ФСБ РФ

22 апреля 2024, 09:52

Вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года

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Сегодняшнему нападению на полицейских в Карачаевском районе, в результате которого убиты два силовика, предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в Карачаевске совершено нападение на наряд патрульно-постовой службы, два силовика убиты, один – ранен.

Сегодняшнему нападению на силовиков в Карачаевске предшествовало введение режима контртеррористической операции (КТО) 26 ноября 2021 года в Карачаевском районе. Тогда были убиты два предполагаемых боевика, которые, по версии следствия, планировали теракт. Операция прошла в горной местности недалеко от аула Каменномост.

До введения режима КТО в Карачаевском районе силовики не сообщали о проведении контртеррористических операций в республике с 2017 года. 18 декабря 2017 года режим КТО был введен в Зеленчукском районе. Тогда в перестрелке силовики убили пять человек.

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Примечание:

"Силовики рапортовали о разгроме группировки экстремистов в Карачаево-Черкесии", "Состояние раненных в Учкекене силовиков названо стабильным", "В Карачаево-Черкесии силовики ищут местного жителя, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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