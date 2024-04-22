Двое полицейских убиты в Карачаево-Черкесии в результате нападения

22 апреля 2024, 09:17

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Два сотрудника полиции убиты и еще один получил ранения в Карачаево-Черкесии в результате нападения неизвестных, сообщил сегодня Следком. По данным источников, нападавшие похитили табельное оружие силовиков.

По данным пресс-службы следственного управления СКР по Карачаево-Черкесии, двое полицейских погибли и еще один получил ранения в результате нападения неизвестных на наряд патрульно-постовой службы (ППС).

По версии следствия, 22 апреля неизвестный совершил нападение на наряд полиции МО МВД "Карачаевский". Силовик, получивший ранения, доставлен в больницу, привел сегодня ТАСС сообщение пресс-службы.

Нападение на полицейских было совершено около полуночи в Карачаевске, неизвестные открыли по ним огонь, а затем похитили их табельное оружие. В Карачаево-Черкесии объявлен план "Сирена". Силовиков обстреляли на улице Базарной, когда они выполняли обход территории. Нападавшие похитили автоматы Калашникова и патроны, передал сегодня Mash.ru.

В нападении заподозрены два человека, которые могли скрыться на серебристой "Ладе Гранта" или белой "Ладе Приора". Однако их причастность к нападению пока не подтверждена, отметил телеграм-канал Baza.

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