Источник сообщил о пяти подозреваемых в нападении на силовиков в Карачаевске

23 апреля 2024, 10:01

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Разыскиваются пятеро жителей поселков Новый Карачай, Правокубанский и Московский, которых следствие считает причастными к нападению на полицейских в Карачаевске, в результате которого два силовика были убиты, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", 22 апреля в МВД сообщили, что в розыск объявлены четверо жителей Карачаево-Черкесии, которые подозреваются в причастными к нападению на полицейских в Карачаевске.

По словам источника, МВД разыскивает пятерых жителей поселков Новый Карачай, Правокубанский и Московский, которых следствие считает причастными к нападению на полицейских в районе "Нижнего рынка" в Карачаевске. Самому младшему подозреваемому 25 лет, самому старшему – 35. Трое из разыскиваемых имеют судимости, передал сегодня телеграм-канал "Сапа".

На 10.00 мск на сайтах МВД по Карачаево-Черкесии и следственного управления СКР по республике нет сообщений о том, что число подозреваемых в нападении на силовиков в Карачаевске возросло до пяти.

Напомним, в ночь на 22 апреля в Карачаевске двое полицейских были убиты и один ранен в результате нападения. Власти республики выделили семьям погибших силовиков по миллиону рублей. Этот вооруженный инцидент стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. Ему предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

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