Сотрудник полиции. Фото Елены Синеок, Юга.ру

23 апреля 2024, 10:01

Источник сообщил о пяти подозреваемых в нападении на силовиков в Карачаевске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разыскиваются пятеро жителей поселков Новый Карачай, Правокубанский и Московский, которых следствие считает причастными к нападению на полицейских в Карачаевске, в результате которого два силовика были убиты, сообщил источник.

Как информировал "Кавказский узел", 22 апреля в МВД сообщили, что в розыск объявлены четверо жителей Карачаево-Черкесии, которые подозреваются в причастными к нападению на полицейских в Карачаевске.

По словам источника, МВД разыскивает пятерых жителей поселков Новый Карачай, Правокубанский и Московский, которых следствие считает причастными к нападению на полицейских в районе "Нижнего рынка" в Карачаевске. Самому младшему подозреваемому 25 лет, самому старшему – 35. Трое из разыскиваемых имеют судимости, передал сегодня телеграм-канал "Сапа".

На 10.00 мск на сайтах МВД по Карачаево-Черкесии и следственного управления СКР по республике нет сообщений о том, что число подозреваемых в нападении на силовиков в Карачаевске возросло до пяти.

Напомним, в ночь на 22 апреля в Карачаевске двое полицейских были убиты и один ранен в результате нападения. Власти республики выделили семьям погибших силовиков по миллиону рублей. Этот вооруженный инцидент стал первым в Карачаево-Черкесии за два с половиной года. Ему предшествовала контртеррористическая операция, проведенная в этом же районе 26 ноября 2021 года, когда были убиты два предполагаемых боевика.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Два жителя Карачаево-Черкесии осуждены за попытку присоединиться к ИГ*", "Задержание предполагаемого боевика в Черкесске напомнило об одиночных атаках членов ИГ*".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 апреля 2024, 10:59

  • Суд освободил Нагавкина

    Волгоградскому правозащитнику Игорю Нагавкину смягчен приговор по делу о краже, суд сегодня принял решение освободить его от дальнейшего наказания.

23 апреля 2024, 10:54

  • Нальчане добились переселения из аварийных общежитий

    Власти вручили ключи от новых квартир 80 семьям нальчан, которые добивались расселения из аварийных общежитий. В ближайшие два года новым жильем будет обеспечена тысяча семей, пообещал премьер-министр Кабардино-Балкарии Алий Мусуков. Сами жильцы общежитий отметили, что добивались нового жилья длительное время.

23 апреля 2024, 10:35

23 апреля 2024, 09:30

23 апреля 2024, 09:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи