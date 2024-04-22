Четверо жителей Карачаево-Черкесии объявлены в розыск за нападение на полицейских

22 апреля 2024, 10:31

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Разыскиваются четверо жителей Карачаево-Черкесии, которых следствие считает причастными к нападению на полицейских в Карачаевске, в результате которого два силовика были убиты и один ранен, сообщили в МВД.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в Карачаево-Черкесии двое полицейских были убиты и один ранен в результате нападения.

Силовики разыскивают четверых человек, которых считают причастными к нападению на полицейских в Карачаевске, привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника МВД по Карачаево-Черкесии.

"По подозрению в нападении на сотрудников полиции разыскиваются четверо жителей республики. Ориентировки на них разосланы в соседние регионы", – сказал он.

Объявлен план "Сирена", на выездах из республики усилены патрули, добавил сотрудник МВД.

В результате нападения погибли замкомандира мобильного взвода роты патрульно-постовой службы полиции лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, уточнило в своем телеграм-канале МВД по Карачаево-Черкесии.

Глава республики Рашид Темрезов написал сегодня в своем телеграм-канале, что дал поручение главе Минздрава Карачаево-Черкесии держать ход лечения раненого силовика на личном контроле.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на правоохранителя и по статье о незаконном ношении и хранении оружия и боеприпасов, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Следственное управление СКР по Карачаево-Черкесии.

Напомним, вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал первым за два с половиной года.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.