Врачи рассказали о состоянии раненых силовиков в Карачаево-Черкесии

29 апреля 2024, 11:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Состояние четверых силовиков, получивших ранения сегодня ночью в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы, оценивается как стабильно тяжелое, они помещены в реанимацию, сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня МВД сообщило, что в результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии убиты подполковник внутренней службы Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов. Ранения получили трое полицейских и один сотрудник Росгвардии.

Минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Убитые предполагаемые боевики опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске, сообщил Следком.

Четверо силовиков, получившие ранения при нападении на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы, находятся в реанимационном отделении республиканской клинической больницы, сообщил сотрудник Минздрава Карачаево-Черкесии.

Один из силовиков получил проникающее сквозное ранение грудной клетки, второй – ранение бедра и брюшной полости, третий получил сквозное ранение колена. Еще одного раненого переведут в Ставропольскую краевую больницу. Он получил повреждения плечевой кости и предплечья, а также множественные травматические повреждения костей лицевого скелета, привел сегодня "Интерфакс" слова сотрудника министерства.

Врачи оценивают состояние всех госпитализированных силовиков как как стабильно тяжелое, добавил он.

Напомним, вооруженный инцидент в поселке Мара-Аягъы стал вторым за неделю в Карачаево-Черкесии.

Ранее, в ночь на 22 апреля, нападение было совершено на полицейских в Карачаевске. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск были объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.