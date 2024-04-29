Подполковник и старшина убиты во время нападения на силовиков в Мара-Аягъы

29 апреля 2024, 09:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы в Карачаево-Черкесии убиты подполковник внутренней службы Антон Валиков и старшина полиции Андрей Артамонов, сообщило МВД.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Два силовика погибли и еще четверо получили ранения. Убитые предполагаемые боевики опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске, сообщил Следком.

В результате нападения на наряд ДПС в поселке Мара-Аягъы погибли заместитель начальника МО МВД "Щучанский" управления МВД по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) группы по обслуживанию (следственно-оперативной группы) ДЧ ОП №1 управления МВД по Кургану старшина полиции Андрей Артамонов, сообщило сегодня в своем телеграм-канале управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО).

Различные ранения получили трое полицейских и один сотрудник ОМОН управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии, сказано в сообщении.

Напомним, в Карачаевске в ночь на 22 апреля было совершено нападение на полицейских. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один силовик был ранен. В розыск были объявлены пять подозреваемых – Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.