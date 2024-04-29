Вооруженный инцидент в Карачаево-Черкесии стал вторым за неделю

29 апреля 2024, 06:06

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Нападению на полицейских, которое произошло в ночь с 28 на 29 апреля, предшествовало нападение на наряд патрульно-постовой службы 22 апреля.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня ночью в поселке Мара-Аягъы произошло нападение на пост ГИБДД. По предварительным данным, погиб один полицейский, четверо получили ранения. Сообщается также о троих убитых участниках нападения.

В ночь на 22 апреля было совершено нападение на полицейских на улице Базарной в Карачаевске, когда они выполняли обход территории. Неизвестные открыли по ним стрельбу, а затем похитили их табельное оружие.

В результате нападения погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один полицейский был доставлен в больницу с ранениями. В розыск объявлены пять подозреваемых: Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов, сообщило 23 апреля МВД. Их автомобиль был найден 24 апреля.

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