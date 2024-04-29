Азербайджанский военный ранен при взрыве на границе с Арменией

29 апреля 2024, 15:12

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Пограничник Вюсал Исмаилов госпитализирован с ранением после взрыва мины в Газахском районе Азербайджана близ границы с Арменией.

Как писал "Кавказский узел", 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 26 апреля было выполнено около 35% работ по уточнению координат на границе, там установлено 28 пограничных столбов, сообщили правительства обоих государств.

21 апреля жители приграничных сел Киранц и Воскепар Тавушской области не позволили сотрудникам Службы нацбезопасности Армении въехать в эти села для разминирования территорий и перекрыли дорогу с требованием отменить договоренности с Азербайджаном о передаче земель. 25 апреля на месте разминирования в селе Киранц военнослужащий получил ранение при взрыве.

Военнослужащий пограничных войск Вюсал Исмаилов сегодня получил ранение ноги в результате взрыва мины на неочищенном от мин участке территории села Гушчу Айрым Газахского района, который ранее находился на линии соприкосновения войск, сообщила Генпрокуратура Азербайджана.

В связи с инцидентом в Шамкирской районной прокуратуре ведется расследование, говорится в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Пограничник был доставлен в Газахскую центральную больницу, его прооперировали, ампутировав несколько пальцев на ноге, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель районной администрации.

Источник в исполнительной власти Газахского района пояснил, что село Гушчу Айрым более 30 лет являлось прифронтовым, оно примыкает к населенному пункту Баганис Айрым – одному из четырех сел, которые должны быть переданы Азербайджану в соответствии с соглашением о делимитации границы.

19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в Тавушской области Армении начались протесты, которые поддержали жители и других областей.

С учетом сегодняшнего инцидента, в результаты взрыва мин и неразорвавшихся боеприпасов с 10 ноября 2020 года (после окончания 44-дневной войны в Карабахе) пострадали 360 граждан Азербайджана. При этом 67 погибли, 293 получили травмы. Среди погибших 52 мирных жителя и 15 военных. Еще 126 гражданских и 167 военных получили травмы различной степени тяжести, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель правительства Азербайджана.

Причинами недовольства жителей Армении стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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