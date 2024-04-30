30 апреля 2024, 14:25

Восемь военных из Краснодарского края убиты на Украине

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Алексей Сабуров, Сергей Завалишин, Владимир Колесников, Александр Попов, Иван Гордеев, Милан Гайибназаров, Вадим Гринев и Александр Киселев убиты на Украине, сообщил глава Тимашевского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 380 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля власти сообщали о гибели не менее чем 372 военных из Краснодарского края в ходе военной операции на Украине.

Алексей Сабуров и Сергей Завалишин, уроженцы станицы Роговской, убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Тимашевского района Алексей Палий в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным убитых орденов Мужества. Алексей Сабуров убит 9 ноября 2023 года под Крынками, в Херсонской области.  Сергей Завалишин -10 января под селом Вербовым Запорожской области. 

В январе 2024 года Палий отчитался о передаче награды вдове Владимира Колесникова, который убит в ходе СВО в 2022 году, а в декабре сообщил об открытии мемориальной доски Александру Попову, который убит  1 июня 2023 года.

Ранее глава района сообщал о том, что в военной операции убиты Иван Гордеев, дата его смерти - 7 августа 2023 года,  Милан Гайибназаров, убит 4 февраля 2023 года, а также Вадим Гринев и Александр  Киселев, дата их гибели не приведена.

Таким образом, официально подтверждена смерть не менее 380 участников военной операции на Украине из Краснодарского края."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Четыре бойца из Краснодарского края убиты в зоне военной операции", "Военный из Ейска погиб на Украине", "Военный из Туапсинского района убит на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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