Восемь военных из Краснодарского края убиты на Украине

30 апреля 2024, 14:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Алексей Сабуров, Сергей Завалишин, Владимир Колесников, Александр Попов, Иван Гордеев, Милан Гайибназаров, Вадим Гринев и Александр Киселев убиты на Украине, сообщил глава Тимашевского района. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 380 военных из Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", к 30 апреля власти сообщали о гибели не менее чем 372 военных из Краснодарского края в ходе военной операции на Украине.

Алексей Сабуров и Сергей Завалишин, уроженцы станицы Роговской, убиты в военной операции на Украине, сообщил глава Тимашевского района Алексей Палий в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче родным убитых орденов Мужества. Алексей Сабуров убит 9 ноября 2023 года под Крынками, в Херсонской области. Сергей Завалишин -10 января под селом Вербовым Запорожской области.

В январе 2024 года Палий отчитался о передаче награды вдове Владимира Колесникова, который убит в ходе СВО в 2022 году, а в декабре сообщил об открытии мемориальной доски Александру Попову, который убит 1 июня 2023 года.

Ранее глава района сообщал о том, что в военной операции убиты Иван Гордеев, дата его смерти - 7 августа 2023 года, Милан Гайибназаров, убит 4 февраля 2023 года, а также Вадим Гринев и Александр Киселев, дата их гибели не приведена.

Таким образом, официально подтверждена смерть не менее 380 участников военной операции на Украине из Краснодарского края."Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.