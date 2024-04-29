29 апреля 2024, 09:12

Следком: убитые в Мара-Аягъы причастны к атаке на силовиков в Карачаевске

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Убитые сегодня в результате перестрелки с силовиками в поселке Мара Аягъы опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Два силовика погибли и еще четверо получили ранения. МВД опубликовало видео с места происшествия.

Следствие считает, что нападение на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района совершили жители Карачаево-Черкесии, сообщило сегодня в своем телеграм-канале следственное управление СКР по республике.

"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года", – сказано в сообщении.

В публикации уточняется, что на наряд ДПС напали пять человек.

Напомним, в Карачаевске в ночь на 22 апреля также было совершено нападение на наряд полиции. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один силовик был ранен.

После инцидента в розыск были объявлены пять подозреваемых – Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов. 24 апреля была найдена их машина.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Режим КТО введен в Карачаево-Черкесии", "Пользователи соцсетей усомнились в версии следствия о нападении в Черкесске", "Два студента в Карачаево-Черкесии подозреваются в избиении полицейских".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

29 апреля 2024, 10:29

29 апреля 2024, 09:48

29 апреля 2024, 08:47

29 апреля 2024, 08:13

29 апреля 2024, 07:52

  • Астраханцы потребовали решить проблемы с благоустройством

    Жители микрорайона №6 в Астрахани записали видеообращение к губернатору области с жалобой на проблему с неисправной канализацией, вывозом мусора, отсутствием детских площадок и бродячими собаками. Просмотревшие ролик другие астраханцы в комментариях в соцсети отметили, что эти проблемы актуальные во всем городе.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи