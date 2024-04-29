Следком: убитые в Мара-Аягъы причастны к атаке на силовиков в Карачаевске

29 апреля 2024, 09:12

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Убитые сегодня в результате перестрелки с силовиками в поселке Мара Аягъы опознаны как участники нападения 22 апреля на полицейских в Карачаевске, сообщил Следком.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью было совершено нападение на силовиков в поселке Мара-Аягъы Карачаевского района, во время которого были убиты пять предполагаемых боевиков. Два силовика погибли и еще четверо получили ранения. МВД опубликовало видео с места происшествия.

Следствие считает, что нападение на наряд ДПС в поселке Мара Аягъы Карачаевского района совершили жители Карачаево-Черкесии, сообщило сегодня в своем телеграм-канале следственное управление СКР по республике.

"Ликвидированные лица опознаны как предполагаемые участники нападения на сотрудников полиции, совершенного 22 апреля текущего года", – сказано в сообщении.

В публикации уточняется, что на наряд ДПС напали пять человек.

Напомним, в Карачаевске в ночь на 22 апреля также было совершено нападение на наряд полиции. Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин, еще один силовик был ранен.

После инцидента в розыск были объявлены пять подозреваемых – Ахмат и Руслан Элькановы, Казбек Джазаев, Руслан Семенов и Владимир Аверьянов. 24 апреля была найдена их машина.

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